На Украине назвали виноватого в несостоявшейся беседе Путина и Зеленского
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко предположил в эфире НСН, что виновник неразберихи – конфликт бюрократических структур.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, однако «ему не ответили». Между тем, пресс-секретарь Владимира Путина – Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль в течение последних дней не получал запросов от офиса украинского лидера на телефонный разговор.
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что виновник неразберихи – конфликт бюрократических структур.
«У нас есть офис президента и министерство иностранных дел. По закону, по Конституции считается, что выше МИД Украины. По большому счету, офис президента – это не более чем помощь президенту. Но это только по Конституции. А в действительности у нас, я бы сказал, два параллельных правительства. Соответственно, кабмин и офис президента. Мне кажется, что в данном случае речь может идти о конфликте бюрократических структур. Две параллельные интриги, когда офис – "за", МИД – "против", и наоборот. И это часто. Получается, что офис оттягивает не себя часть работы кабмина. И вполне ожидаемо, что такие конфликты возникают», - отметил собеседник НСН.
Также Охрименко заявил, что желание Зеленского переговорить с Путиным подстегнула состоявшаяся беседа российского и американского лидеров.
«Я понимаю, что Зеленский после беседы Байдена с Путиным очень хочет поговорить с Путиным. И это видно. Но, получится ли у него? Скорее всего, если эта беседа будет, то Путин опять поднимет вопрос Минских соглашений. Я не уверен, что Зеленский сейчас готов про это говорить. Поговорить в общем можно, но результата не будет», - подчеркнул президент Украинского аналитического центра.
Резюмируя, он предположил, что сама по себе телефонная беседа может состояться. Но разговор ради разговора не имеет никакого смысла и является просто пиаром.
«Если не будет никаких конкретных предложений ни со стороны Украины, ни со стороны России, то смысл этой беседе в чём? Нужно обсуждать что-то реальное, конкретные шаги по реализации Минских соглашений. А желание Зеленского поговорить с Путиным – это чисто политический шаг. Байден же поговори с президентом России, и он тоже хочет. Это нужно рассматривать не с точки зрения переговоров, а с точки зрения пиара», - заключил Охрименко.
Ранее украинский политик, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что не может утверждать, что Киев вообще предпринимал попытку поговорить с Москвой.
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