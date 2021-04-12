В Совфеде отвергли идею Жириновского о «вторжении» России на Украину
Сенатор от Крыма уверен, что заявлений о поддержке Донецка и Луганска пока достаточно.
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН не согласился с идеей Владимира Жириновского вторгнуться на территорию Украины, повторив тем самым опыт СССР с Польшей 1939-го года. Нынешних усилий Москвы достаточно, уверен сенатор.
«Я считаю, что наши действия правильны и по своей сути решительны. А решительно это что? Включить ДНР и ЛНР в состав России? Для этого надо тоже много чего сделать, тот же референдум провести и так далее. Это ведь не такой односторонний процесс, он связан со многими событиями, которые будут происходить: на Украине, в мире, в России. Мы уже действуем решительно. Если решительность надо будет усиливать, мы будем усиливать. Но такого простого решения, о котором говорит Владимир Вольфович, для Донбасса на данный момент нет», - подчеркнул Цеков.
Цеков напомнил, что Россия неоднократно на разных уровнях обещала поддержать Донбасс, особенно в случае агрессии со стороны Киева. По его мнению, эта позиция удерживает Украину от силового решения.
Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заверила в том, что Киев не планирует наступление в Донбассе, потому что это означало бы борьбу со своими людьми на своей же территории.
«Я не думаю, что она определяет, будет наступать Киев или не будет. Надеюсь, она озвучила именно позицию администрации президента, а не свою личную», - отметил по этому поводу Цеков.
Накануне пресс-секретарь Зеленского исключила возможность наступления Киева в Донбассе. Она подчеркнула, что власти страны убеждены в необходимости разрешения конфликта на востоке Украины путем переговоров.
Напомним, что ситуация на востоке Украины обострилась в феврале. Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сообщали об увеличении количества украинской военной техники и военнослужащих на линии соприкосновения.
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