В Совфеде отвергли идею Жириновского о «вторжении» России на Украину

Цеков напомнил, что Россия неоднократно на разных уровнях обещала поддержать Донбасс, особенно в случае агрессии со стороны Киева. По его мнению, эта позиция удерживает Украину от силового решения.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заверила в том, что Киев не планирует наступление в Донбассе, потому что это означало бы борьбу со своими людьми на своей же территории.

«Я не думаю, что она определяет, будет наступать Киев или не будет. Надеюсь, она озвучила именно позицию администрации президента, а не свою личную», - отметил по этому поводу Цеков.

Накануне пресс-секретарь Зеленского исключила возможность наступления Киева в Донбассе. Она подчеркнула, что власти страны убеждены в необходимости разрешения конфликта на востоке Украины путем переговоров.



Напомним, что ситуация на востоке Украины обострилась в феврале. Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сообщали об увеличении количества украинской военной техники и военнослужащих на линии соприкосновения.

