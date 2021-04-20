Резервисты, НАТО и ракеты. Зеленского «готовят» к обострению в Донбассе
Президент Украины и его команда пока предпочитают договариваться в присутствии «друзей» из Европы, но в их рядах уже появились «ястребы» и «алармисты».
В партии президента Украины Владимира Зеленского выступили с заявлением, в котором потребовали расторгнуть отношения с Россией, внести на рассмотрение Рады проект закона «О территориальной обороне», призвать резервистов в вооруженные силы и заблаговременно начать мобилизацию. Об этом сообщили в Facebook депутат от «Слуги народа», экс-глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богданом Яременко и депутат от «слуг» Лиза Богуцкая, сделавшая аналогичную запись.
Главе украинского государства рекомендовали обратиться к правительствам государств, подписавших Будапештский меморандум, по которому Украине должна была гарантирована военная помощь в обмен на отказ от ядерного оружия, с просьбой о временном направлении военных на территорию Украины. Яременко и Богуцкая предложили Зеленскому также обратиться к странам НАТО с предложением развернуть подразделения противокорабельных ракет и противовоздушной и противоракетной обороны, а также боевых кораблей.
Замглавы фракции «Слуга народа» в Раде Евгения Кравчук уже выступила в СМИ с заявлением, что проект Яременко не согласован с руководством партии и отражает позицию лишь нескольких парламентариев.
Заявления депутатов произошли на фоне скандала с высылкой российских дипломатов из США, Польши, Чехии. Также в субботу МИД Украины заявил, что старший дипломат российского посольства в Киеве должен покинуть страну в ответ на задержание украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка. В Киеве заявили, что это событие подтверждает курс на «обострение отношений».
Также, несмотря на заявления Кремля о том, что на линии соприкосновения стало меньше случаев нарушения режима прекращения огня и позицию официального Киева о «стремлении к миру», напряженность в Донбассе продолжает нарастать. Еще в начале марта в социальных сетях появились видео, на которых российская военная техника движется в сторону Ростовской области и Крыма. ВСУ также, по некоторым сообщениям, стягивает военную технику к границам. В ДНР сообщают о минометных обстрелах с территории Украины.
Нарастает и политическая напряженность. Так, Зеленский попросил США помочь Украине вступить в НАТО. Также он заявил, что считает отказ Украины от ядерного оружия большой ошибкой. К тому же ожидается, что вопрос российско-украинских отношений будет рассмотрен на весенней сессии ПАСЕ, которая открылась в понедельник 19 апреля в Страсбурге.
Между тем, ранее стало известно о желании Зеленского провести телефонный разговор с Путиным. Однако в Кремле заявили, что не получали никаких запросов из Киева. Украинский политик, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что не может утверждать, что Киев вообще предпринимал попытку поговорить с Москвой.
Решить проблему пытаются и другими мирными сторонами. Так накануне прошли переговоры политических советников и представителей министерств иностранных дел «нормандского формата». Они продолжались более трех часов, но их оценка украинской и российской стороной разнится. Так вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что переговоры прошли в режиме конструктивной рабочей атмосферы, назвав страны Европы «хорошими посредниками» и «друзьями Украины». Российская сторона, судя по заявлениям источников СМИ, считает переговоры «безрезультатными».
Ранее подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал о целях США в Донбассе.
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