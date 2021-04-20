Резервисты, НАТО и ракеты. Зеленского «готовят» к обострению в Донбассе

В партии президента Украины Владимира Зеленского выступили с заявлением, в котором потребовали расторгнуть отношения с Россией, внести на рассмотрение Рады проект закона «О территориальной обороне», призвать резервистов в вооруженные силы и заблаговременно начать мобилизацию. Об этом сообщили в Facebook депутат от «Слуги народа», экс-глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богданом Яременко и депутат от «слуг» Лиза Богуцкая, сделавшая аналогичную запись.

Главе украинского государства рекомендовали обратиться к правительствам государств, подписавших Будапештский меморандум, по которому Украине должна была гарантирована военная помощь в обмен на отказ от ядерного оружия, с просьбой о временном направлении военных на территорию Украины. Яременко и Богуцкая предложили Зеленскому также обратиться к странам НАТО с предложением развернуть подразделения противокорабельных ракет и противовоздушной и противоракетной обороны, а также боевых кораблей.

Замглавы фракции «Слуга народа» в Раде Евгения Кравчук уже выступила в СМИ с заявлением, что проект Яременко не согласован с руководством партии и отражает позицию лишь нескольких парламентариев.

Заявления депутатов произошли на фоне скандала с высылкой российских дипломатов из США, Польши, Чехии. Также в субботу МИД Украины заявил, что старший дипломат российского посольства в Киеве должен покинуть страну в ответ на задержание украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка. В Киеве заявили, что это событие подтверждает курс на «обострение отношений».