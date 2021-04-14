«Хватило бы ума!» Кравчук о саммите Байдена с «плохим» Путиным

Первый президент Украины также рассказал, что на линии соприкосновения в Донбассе продолжают гибнуть люди, и чтобы решить эту проблему, главам государств надо поставить жизнь каждого человека выше собственных амбиций.

«Каждый день в Донбассе умирают граждане Украины. Сегодня убит солдат, за последние две недели убит десяток человек. Убивают прицельным огнем снайперы. Я это знаю из протоколов, которые лежат у меня на столе. Кто-то стрелял из водокачки, кто-то из школы. Сейчас нет таких мест, где можно спрятаться. Все видно, все читается, все расследуется. И я думаю, что умирают не только украинские солдаты. Российские матери тоже ждут своих сыновей. Если у человека есть ум, а не амбиции, то он должен поставить жизнь каждого человека выше стремления стать вождем всех народов. Я не хочу никого ни с кем сравнивать, но мы знаем, как заканчивали жизнь такие лидеры. Историю надо знать», - сказал Кравчук.

Напомним, вчера президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему встретиться в ближайшие месяцы в «третьей стране», чтобы обсудить полный спектр вопросов во взаимоотношениях двух государств. Пресс-секретарь Байдена позже допустила, что встреча может пройти летом.

Ранее Директор Фонда изучения США Юрий Рогулев заявил НСН, что США надо перестать разговаривать с другими странами с позиции превосходства, особенно с обладающей ядерным оружием Россией.

