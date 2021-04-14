«Хватило бы ума!» Кравчук о саммите Байдена с «плохим» Путиным
Первый президент Украины рассказал НСН, что ждет встречи президентов России и США и считает, что им нужно «забыть личные темы» ради мира.
Экс-президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал возможную встречу российского лидера Владимира Путина и с американским «коллегой» Джо Байденом.
«Это очень хороший шаг к тому, чтобы начать прямой диалог. Мир начал быстро делиться на две части – демократическую и недемократическую, и отношения президентов могут быть противостоянием или соревнованием. Встреча расставит акценты, что могли бы сделать США и Россия. Если они договорятся по принципиальным вопросам, и если не будет попыток обострить ситуацию с целью занять какую-то высокую позицию в мире, стать сверхдержавой по желанию, то я абсолютно убежден, что жизнь успокоится, и мы начнем строить мир, а не готовиться к войне», - отметил он.
Кравчук считает, что начало МИД России подготовки к саммиту можно интерпретировать как согласие Путина на встречу с Байденом. Также он выразил надежду, что недавний скандал, связанный со словами Байдена, когда он утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина убийцей, не повлияет на ход переговоров.
«Когда решаются проблемы мирового порядка, то личные выпады на не очень приятные темы никогда не могут быть главными. Да, они могут иметь большие последствия, могут быть эмоции, но когда человек понимает, что он представляет страну, которая имеет ядерное оружие, что от него зависит жизнь миллионов, а то и миллиардов людей, то такие выпады не имеют для него принципиального значения. Байден сказал – Путин ответил. На этом надо закрыть эту тему. Это пользы не принесет, а надо решать горячие вопросы. Не надо ставить знак равенства между личными оценками и задачами, стоящими перед мировым сообществом. Должно хватить ума у лидеров, чтобы не акцентировать внимание на этом», - считает Кравчук.
Первый президент Украины также рассказал, что на линии соприкосновения в Донбассе продолжают гибнуть люди, и чтобы решить эту проблему, главам государств надо поставить жизнь каждого человека выше собственных амбиций.
«Каждый день в Донбассе умирают граждане Украины. Сегодня убит солдат, за последние две недели убит десяток человек. Убивают прицельным огнем снайперы. Я это знаю из протоколов, которые лежат у меня на столе. Кто-то стрелял из водокачки, кто-то из школы. Сейчас нет таких мест, где можно спрятаться. Все видно, все читается, все расследуется. И я думаю, что умирают не только украинские солдаты. Российские матери тоже ждут своих сыновей. Если у человека есть ум, а не амбиции, то он должен поставить жизнь каждого человека выше стремления стать вождем всех народов. Я не хочу никого ни с кем сравнивать, но мы знаем, как заканчивали жизнь такие лидеры. Историю надо знать», - сказал Кравчук.
Напомним, вчера президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему встретиться в ближайшие месяцы в «третьей стране», чтобы обсудить полный спектр вопросов во взаимоотношениях двух государств. Пресс-секретарь Байдена позже допустила, что встреча может пройти летом.
Ранее Директор Фонда изучения США Юрий Рогулев заявил НСН, что США надо перестать разговаривать с другими странами с позиции превосходства, особенно с обладающей ядерным оружием Россией.
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