«Не туда звонили». Экс-депутат Рады об «отказе» Путина говорить с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что направлял запрос на разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, однако не получил ответа. Об этом украинский лидер рассказал в интервью французскому изданию Le Figaro. В свою очередь, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что Кремль за последние дни не получал запросов от офиса украинского лидера на телефонный разговор.

Украинский политик, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что не может утверждать, что Киев вообще предпринимал попытку поговорить с Москвой.

«Песков утверждает, что такого запроса на разговор не было. И я не могу назвать ни одного факта, когда можно было бы уличить администрацию президента России в неправде. Они иногда могут промолчать, как-то дипломатично обыграть. Но когда они говорят: "Не было", я им верю. В отличие от того, когда Зеленский говорит, что он дал поручение. У него там вообще никто ничего никогда не выполнял. И бардак полный. Они страны иногда в поздравлениях путают. Может быть, они не туда звонили? Надо разобраться с теми, кому он давал поручение. Потому я не могу утверждать, что такая попытка вообще была», - заявил собеседник НСН.

Также Олейник задался вопросом о том, хочет ли сегодня Владимир Путин разговаривать со своим украинским коллегой.

«Никогда не разговаривайте со слугами, если вопрос относится к компетенции хозяина. А у Зеленского хозяин - не украинский народ, а Байден. Поэтому лучше переговорить с Байденом по сложным вопросам, связанным с миром, эскалацией и так далее. А выставлять Зеленского как сторону, которая может быть серьезным партнером в переговорах – это смешно. Кто будет вести с ним переговоры, если он не выполняет взятые на себя обязательства. Поэтому я склонен к тому, что ему опять что-то приснилось», - заявил экс-депутат Верховной рады.