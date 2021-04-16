«Не туда звонили». Экс-депутат Рады об «отказе» Путина говорить с Зеленским
Украинский политик усомнился в том, что президент Украины вообще направлял запрос своему российскому коллеге.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что направлял запрос на разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, однако не получил ответа. Об этом украинский лидер рассказал в интервью французскому изданию Le Figaro. В свою очередь, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что Кремль за последние дни не получал запросов от офиса украинского лидера на телефонный разговор.
Украинский политик, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что не может утверждать, что Киев вообще предпринимал попытку поговорить с Москвой.
«Песков утверждает, что такого запроса на разговор не было. И я не могу назвать ни одного факта, когда можно было бы уличить администрацию президента России в неправде. Они иногда могут промолчать, как-то дипломатично обыграть. Но когда они говорят: "Не было", я им верю. В отличие от того, когда Зеленский говорит, что он дал поручение. У него там вообще никто ничего никогда не выполнял. И бардак полный. Они страны иногда в поздравлениях путают. Может быть, они не туда звонили? Надо разобраться с теми, кому он давал поручение. Потому я не могу утверждать, что такая попытка вообще была», - заявил собеседник НСН.
Также Олейник задался вопросом о том, хочет ли сегодня Владимир Путин разговаривать со своим украинским коллегой.
«Никогда не разговаривайте со слугами, если вопрос относится к компетенции хозяина. А у Зеленского хозяин - не украинский народ, а Байден. Поэтому лучше переговорить с Байденом по сложным вопросам, связанным с миром, эскалацией и так далее. А выставлять Зеленского как сторону, которая может быть серьезным партнером в переговорах – это смешно. Кто будет вести с ним переговоры, если он не выполняет взятые на себя обязательства. Поэтому я склонен к тому, что ему опять что-то приснилось», - заявил экс-депутат Верховной рады.
Кроме того, экс-депутат Рады обвинил сотрудников офиса президента Украины в некомпетентности.
«Аппарат (офис – прим. НСН) президента абсолютно некомпетентный. "Студия Квартал-95" зашла туда, куда не пускали никого. Менялись первые секретари ЦК, менялись президенты. Аппарат – среднее звено – которое было обучено классической оргработе, по сто раз вычитывали указ перед тем, как его подписать. Сегодня этого нет, они это делают легко. Пошутил и всё. Кто даёт гарантию, что это не шутка? Я не даю. А вообще это не аппарат, но он сам их подбирал, он сам заводил туда этот "Квартал-95". Но сцена – это одно, а страна – другое. И не надо путать зрителя с избирателей», - заключил Олейник.
Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН" заявила, Зеленский не осознает, какую великую честь оказал ему народ Украины, избрав его президентом страны.
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