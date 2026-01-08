Российского актера Юрия Колокольникова номинировали на премию Actor Awards
Российский актёр Юрий Колокольников был номинирован на премию Actor Awards. Об этом сообщает вручающая награду «Гильдия киноактеров — Американская федерация теле- и радиоартистов» (SAG-AFTRA).
Речь идёт о групповой награде, которую присуждают за лучший актерский состав в драматическом сериале. Колокольников, снявшийся в проекте «Белый лотос», поборется за неё вместе со своими партнёрами по съёмочной площадке.
В число претендентов на победу также вошли актёрские составы из сериалов «Дипломатка», «Лэндмен», «Питт» и «Разделение».
Ранее Колокольников сыграл Максима Каммерера в сериале «Полдень» по вселенной братьев Стругацких, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пять человек пострадали при столкновении электробуса и трамвая в Москве
- В Венгрии назвали несостоятельным украинский «мирный план» из 20 пунктов
- Российского актера Юрия Колокольникова номинировали на премию Actor Awards
- В СК РФ назвали причину крушения частного вертолета в Пермском крае
- Российские войска поразили энергетические и портовые объекты ВСУ
- Трамп рассказал о сроке контроля США над Венесуэлой
- Сын Александра Овечкина впервые сыграл на льду арены «Вашингтона»
- На Кубани обломки беспилотника повредили ЛЭП
- Армия РФ освободила Братское в Днепропетровской области
- В КНР опровергли данные об атаке хакеров Китая на Конгресс США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru