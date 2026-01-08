Российского актера Юрия Колокольникова номинировали на премию Actor Awards

Речь идёт о групповой награде, которую присуждают за лучший актерский состав в драматическом сериале. Колокольников, снявшийся в проекте «Белый лотос», поборется за неё вместе со своими партнёрами по съёмочной площадке.

В число претендентов на победу также вошли актёрские составы из сериалов «Дипломатка», «Лэндмен», «Питт» и «Разделение».

Ранее Колокольников сыграл Максима Каммерера в сериале «Полдень» по вселенной братьев Стругацких, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

