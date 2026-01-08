В СК РФ назвали причину крушения частного вертолета в Пермском крае

В ведомстве указали, что воздушное судно выполняло несанкционированный полёт на низкой высоте. В результате падения вертолёта погибли два человека.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что в результате инцидента погиб учредитель крупной транспортной компании «Таттранском» Ильяс Гимадутдинов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

