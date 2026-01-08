На Кубани обломки беспилотника повредили ЛЭП
8 января 202612:44
Обломки БПЛА повредили линию электропередачи в станице Северской Краснодарского края. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Отмечается, что фрагменты дрона упали на окраине населенного пункта.
«Произошло возгорание камыша, которое оперативно ликвидировали. В настоящее время ремонтная бригада устранила повреждение кабеля, электроснабжение восстановлено», - подчеркнули в оперштабе.
Никто не пострадал.
Ранее Минобороны сообщило, что утром 8 января над Кубанью уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа.
