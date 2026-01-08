В Венгрии назвали несостоятельным украинский «мирный план» из 20 пунктов
Венгрия считает предложенный Украиной «мирный план» из 20 пунктов несостоятельным. Как пишет RT, об этом заявил глава канцелярии премьер-министра республики Гергей Гуйяш.
По его словам, документ, опубликованный украинскими СМИ, обсуждался венгерским правительством 7 января. Гуйяш указал, что исполнение указанного в плане пункта о вступлении Украины в Евросоюз в 2027 году сочли невозможным, отметив, что такой позиции придерживается не только Будапешт.
Также он рассказал, что Украина хочет получить от Запад 800 млрд долларов в течение 10 лет. При этом Венгрии с момента вступления в Евросоюз было передано лишь 73 млрд евро.
Гуйяш добавил, что Будапешт не будет участвовать в реализации этих планов.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что США, Словакия и Венгрия выступят против присоединения Украины к блоку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
