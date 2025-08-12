В Белом доме ответили на вопрос о планах Трампа посетить Россию
Президент США Дональд Трамп намерен в будущем посетить Россию. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, комментируя слова американского лидера о том, что он «едет в Россию».
Встреча Трампа с российским президентом Владимиром Путиным состоится 15 августа в Анкоридже на Аляске. Лидеры планируют обсудить урегулирование конфликта между Россией и Украиной, отмечает RT.
Американский президент ранее назвал саммит «пробным» и допустил возможность обсуждения территориального обмена.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что Кремль рассчитывает провести следующую встречу уже в России, и соответствующее приглашение было передано Трампу, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белом доме ответили на вопрос о планах Трампа посетить Россию
- В Белом доме отказались комментировать вопрос «обмена территориями» РФ и Украины
- «Не только Украина»: О чем Путин договорится с Трампом на Аляске
- Врач назвал группы, которым в первую очередь нужна прививка от менингококка
- В Белом доме заявили, что для Трампа честь принять Путина в США
- Россиянам рассказали, сколько желаний они смогут загадать в ночь на среду
- Минобороны РФ обвинило Киев в подготовке провокаций к саммиту Путина и Трампа
- Трамп рассчитывает на будущий трехсторонний саммит с Россией и Украиной
- Отмененный в Никола-Ленивце Signal проведут на нескольких площадках Москвы
- В Госдуме поддержали идею Слуцкого о ставке 0% на образовательные кредиты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru