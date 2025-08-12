В Белом доме ответили на вопрос о планах Трампа посетить Россию

Президент США Дональд Трамп намерен в будущем посетить Россию. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, комментируя слова американского лидера о том, что он «едет в Россию».

Встреча Трампа с российским президентом Владимиром Путиным состоится 15 августа в Анкоридже на Аляске. Лидеры планируют обсудить урегулирование конфликта между Россией и Украиной, отмечает RT.

В Белом доме заявили, что для Трампа честь принять Путина в США

Американский президент ранее назвал саммит «пробным» и допустил возможность обсуждения территориального обмена.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что Кремль рассчитывает провести следующую встречу уже в России, и соответствующее приглашение было передано Трампу, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ВизитРоссияДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры