Российские войска поразили энергетические и портовые объекты ВСУ
Российские войска нанесли поражение объектам энергетики и портовой инфраструктуры, которые использовались в интересах армии и военно-промышленного комплекса Украины. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ сообщает RT.
В ведомстве уточнили, что для нанесения ударов использовались оперативно-тактическая авиация и ударные дроны, подразделения ракетных войск и артиллерии.
Отмечается, что были поражены также места сборки и хранения беспилотников, пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наёмников в 152 районах.
Ранее в Минобороны РФ заявили о поражении инфраструктуры военных аэродромов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
