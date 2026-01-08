Российские войска поразили энергетические и портовые объекты ВСУ

Российские войска нанесли поражение объектам энергетики и портовой инфраструктуры, которые использовались в интересах армии и военно-промышленного комплекса Украины. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ сообщает RT.

ВС РФ нанесли поражение местам хранения дальнобойных беспилотников ВСУ

В ведомстве уточнили, что для нанесения ударов использовались оперативно-тактическая авиация и ударные дроны, подразделения ракетных войск и артиллерии.

Отмечается, что были поражены также места сборки и хранения беспилотников, пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наёмников в 152 районах.

Ранее в Минобороны РФ заявили о поражении инфраструктуры военных аэродромов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
