СМИ: Беспилотник атаковал очередной нефтяной танкер у берегов Турции
8 января 202614:35
Очередной нефтяной танкер был атакован беспилотником у берегов Турции. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Уточняется, что атака на судно «Эльбус», шедшее под флагом Палау, произошла в 50 км от Кастамону. По предварительным данным, была повреждена верхняя часть танкера, пострадавших среди экипажа нет.
Как пишет Baza, судно будет отбускировано в порт Инеболу.
Ранее танкер «Kairos», который был атакован ВСУ, сел на мель вблизи Болгарии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
