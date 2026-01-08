СМИ: Беспилотник атаковал очередной нефтяной танкер у берегов Турции

Уточняется, что атака на судно «Эльбус», шедшее под флагом Палау, произошла в 50 км от Кастамону. По предварительным данным, была повреждена верхняя часть танкера, пострадавших среди экипажа нет.

Как пишет Baza, судно будет отбускировано в порт Инеболу.

Ранее танкер «Kairos», который был атакован ВСУ, сел на мель вблизи Болгарии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



