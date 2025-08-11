Российский лидер Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп выбрали Аляску для встречи, так как это «место дружбы», до которого не долетит украинский лидер Владимир Зеленский с возможными провокациями, заявил НСН американист, политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов.

Специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев выразил мнение, что предстоящая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске принесет миру глобальную безопасность. Планируется, что встреча состоится 15 августа. Акимов уверен, что Аляска была изначально выбрана для еще потенциальной встречи лидеров двух стран.