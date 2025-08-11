Зеленский не долетит: Почему Путин и Трамп выбрали Аляску для встречи
Украина будет одним из вопросов саммита Путина и Трампа, но в целом повестка встречи будет очень разнообразной, заявил НСН Александр Акимов.
Российский лидер Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп выбрали Аляску для встречи, так как это «место дружбы», до которого не долетит украинский лидер Владимир Зеленский с возможными провокациями, заявил НСН американист, политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов.
Специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев выразил мнение, что предстоящая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске принесет миру глобальную безопасность. Планируется, что встреча состоится 15 августа. Акимов уверен, что Аляска была изначально выбрана для еще потенциальной встречи лидеров двух стран.
«Относительно места встречи Путина и Трампа была некая дымовая завеса. Путин говорил, что ОАЭ были бы хорошей площадкой для переговоров, а западные СМИ сообщали о Риме. Аляска не стала неожиданностью для российской стороны. Заинтересованность была проявлена с обеих сторон, спешки не было, все было проработано. Аляска – это русская Америка, там находились колонии Российской империи. На Аляске много природных ресурсов, это доходная территория, но осваивать ее было сложно, так как она была отрезана. Поэтому было принято рациональное решение продать Аляску США за 7,2 миллиона долларов. Это была на тот момент очень внушительная сумма. Тогда это была нормальная практика для колоний. Сейчас Аляска – это место дружбы, соприкосновение США и России. Там проходит единственная граница между двумя государствами. Место встречи выбрано очень грамотно, что означает постепенное восстановление отношений по всем вопросам», - объяснил он.
По его мнению, Аляска была выбрана, чтобы исключить любые провокации со стороны Запада и Украины.
«Выбор другого места привел бы к проблемам в планах организации. Когда была встреча России и США в Саудовской Аравии в феврале, Европа и Украина сделали все, чтобы эту встречу сорвать. Аляска удалена, плюс это территория США. Зеленский вряд ли долетит до Аляски, чтобы попытаться сорвать встречу. Украина будет одним из вопросов саммита Путина и Трампа. Но в целом повестка встречи будет очень разнообразной – взаимные визиты лидеров, снятие санкций с России, разморозка активов, восстановление прямого авиасообщения, возобновление консульских отношений, контроль над стратегическим вооружением, зерновая сделка, космическое сотрудничество, освоение природных ресурсов, обмен фильмами», - рассказал собеседник НСН.
Украина не станет главной темой встречи российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа, будет обсуждаться система всей мировой безопасности с акцентом на Европу, рассказал НСН немецкий политолог Александр Рар.
