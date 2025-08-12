На переговорах президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа будут три главные темы, а Украина является только одной из них, заявил политолог-американист Малек Дудаков в эфире НСН.

Встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже — самом крупном городе Аляски, сообщил Белый дом. В ходе брифинга представители американского президента отметили, что главное для сторон на данный момент — понять друг друга. Дудаков подчеркнул, что в таком случае без обсуждения экономики обойтись не получится.