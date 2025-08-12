«Не только Украина»: О чем Путин договорится с Трампом на Аляске

На повестке дня есть еще два серьезных вопроса, которые требуют обсуждения двух президентов, заявил НСН Малек Дудаков.

На переговорах президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа будут три главные темы, а Украина является только одной из них, заявил политолог-американист Малек Дудаков в эфире НСН.

Встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже — самом крупном городе Аляски, сообщил Белый дом. В ходе брифинга представители американского президента отметили, что главное для сторон на данный момент — понять друг друга. Дудаков подчеркнул, что в таком случае без обсуждения экономики обойтись не получится.

«Тема экономики будет обсуждаться как один из трех основных переговорных треков. Первый будет посвящен тематике Украины, но он не является единственным. Второй важный момент — все, что связано с экономикой: вторичные тарифы, пошлины, санкции и возможность их отмены. Третий — вопросы, посвященные глобальной стратегической безопасности, а именно — продление или переподписание договора о Сокращении наступательных вооружений-III (СНВ-III). Что касается экономики, то тут мы увидим обсуждения возможностей для совместных проектов, это вполне может быть что-нибудь в Арктике, все, что связанное с добычей ресурсов, например, сжиженного природного газа в районе той же Аляски», — подчеркнул он.

Фото: kremlin.ru
