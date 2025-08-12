«Прорыв на земле, а не в переговорах»: Армия России обрушает фронт ВСУ
О Славянске и Краматорске пока говорить рано, однако в Дмитрове и Красноармейске украинские боевики находятся в трудном положении из-за продвижения ВС РФ, заявил НСН Андрей Марочко.
Сегодня действительно есть элементы обрушения фронта противника в ДНР, можно фиксировать успехи российских военных в Дмитрове и Красноармейске, а также в районе Константиновки. Об этом НСН рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Российский военкор Юрий Котенок ранее заявил, что ВС РФ сейчас имеют выход к трассе Доброполье - Краматорск в 5,5 км северо-восточнее Доброполья и дальнейшее продвижение в направлении Петровки и Нововодяного, что выглядит, как обход Славянско-Краматорской группировки ВСУ с запада. При этом немецкое издание Bild пишет, что ближайшие часы станут решающими для территорий Донбасса подконтрольных ВСУ. Марочко пояснил, что об успехах в Краматорске и Славянске пока говорить рано.
«Я бы был очень аккуратен в высказываниях. Сейчас действительно наблюдаются элементы обрушения фронта, но не нужно преуменьшать возможности противника. К сожалению, есть еще резервы, и он сейчас всячески пытается стабилизировать фронт на широком участке – это донецкое и южно-донецкое направление. В Дмитрове и Красноармейске ситуация у украинских боевиков серьезная, у наших ребят там сейчас ощутимые успехи, также есть ощутимые успехи в районе Константиновки, и в целом это показывает ослабление ВСУ. Можно предполагать, что в ближайшей перспективе нас ждут успехи на этих участках. О Славянске и Краматорске пока говорить рано, но могу сказать, что мы действуем на этих направлениях, и в любом случае они будут освобождены», - уточнил он.
При этом Марочко выразил мнение, что сейчас не столь важно, какие населенные пункты ВС РФ успеют занять к пятничным переговорам на Аляске президента Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, так как от этой встречи серьезных перемен не ждет.
«Касаемо переговорного процесса и куда мы можем продвинуться, здесь, по моему убеждению, не играет роли, какие населенные пункты мы возьмем, так как мы в любом случае продолжим свои освободительные действия. И лично я жду от переговоров какие-то предварительные договоренности, но никаких резких прорывов не ожидаю. Это будет такая ознакомительная встреча, где лидеры закрепят ранее достигнутые договоренности. Ну а уже серьезных договоренностей стоит ожидать на второй встрече», - подытожил он.
Ранее стало известно, что украинская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорвать границу с Россией в Климовском районе Брянской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Туроператоры вступились за «шведский стол»
- Путин обсудил с Ким Чен Ыном предстоящие переговоры с Трампом
- Пятеро детей пострадали при атаке дрона на дом в Белгородской области
- Суд Южной Кореи выдал ордер на арест жены бывшего президента
- Суд арестовал еще двоих подозреваемых в ограблении «Почты России»
- «Прорыв на земле, а не в переговорах»: Армия России обрушает фронт ВСУ
- «Без The Rolling Stones и Pink Floyd никуда»: Худрук театра «Модерн» о коллекции винила
- Польша выдворит 57 украинцев после инцидента на концерте Макса Коржа
- Синоптики предупредили, что смерчи над Ладожским озером будут чаще
- Джонни Депп назвал условие для возвращения к роли капитана Джека Воробья
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru