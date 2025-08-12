«Прорыв на земле, а не в переговорах»: Армия России обрушает фронт ВСУ

О Славянске и Краматорске пока говорить рано, однако в Дмитрове и Красноармейске украинские боевики находятся в трудном положении из-за продвижения ВС РФ, заявил НСН Андрей Марочко.

Сегодня действительно есть элементы обрушения фронта противника в ДНР, можно фиксировать успехи российских военных в Дмитрове и Красноармейске, а также в районе Константиновки. Об этом НСН рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Российский военкор Юрий Котенок ранее заявил, что ВС РФ сейчас имеют выход к трассе Доброполье - Краматорск в 5,5 км северо-восточнее Доброполья и дальнейшее продвижение в направлении Петровки и Нововодяного, что выглядит, как обход Славянско-Краматорской группировки ВСУ с запада. При этом немецкое издание Bild пишет, что ближайшие часы станут решающими для территорий Донбасса подконтрольных ВСУ. Марочко пояснил, что об успехах в Краматорске и Славянске пока говорить рано.

«Я бы был очень аккуратен в высказываниях. Сейчас действительно наблюдаются элементы обрушения фронта, но не нужно преуменьшать возможности противника. К сожалению, есть еще резервы, и он сейчас всячески пытается стабилизировать фронт на широком участке – это донецкое и южно-донецкое направление. В Дмитрове и Красноармейске ситуация у украинских боевиков серьезная, у наших ребят там сейчас ощутимые успехи, также есть ощутимые успехи в районе Константиновки, и в целом это показывает ослабление ВСУ. Можно предполагать, что в ближайшей перспективе нас ждут успехи на этих участках. О Славянске и Краматорске пока говорить рано, но могу сказать, что мы действуем на этих направлениях, и в любом случае они будут освобождены», - уточнил он.

При этом Марочко выразил мнение, что сейчас не столь важно, какие населенные пункты ВС РФ успеют занять к пятничным переговорам на Аляске президента Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, так как от этой встречи серьезных перемен не ждет.

«Касаемо переговорного процесса и куда мы можем продвинуться, здесь, по моему убеждению, не играет роли, какие населенные пункты мы возьмем, так как мы в любом случае продолжим свои освободительные действия. И лично я жду от переговоров какие-то предварительные договоренности, но никаких резких прорывов не ожидаю. Это будет такая ознакомительная встреча, где лидеры закрепят ранее достигнутые договоренности. Ну а уже серьезных договоренностей стоит ожидать на второй встрече», - подытожил он.

Ранее стало известно, что украинская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорвать границу с Россией в Климовском районе Брянской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

