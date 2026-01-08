Армия РФ освободила Братское в Днепропетровской области
8 января 202612:28
Вооруженные силы России освободили село Братское в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны.
Населенный пункт взяли под контроль бойцы группировки войск «Восток».
«Подразделения... в результате активных действий освободили населенный пункт Братское», - указали в министерстве.
Ранее армия России установила контроль над Герасимовкой в Днепропетровской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп рассказал о сроке контроля США над Венесуэлой
- Сын Александра Овечкина впервые сыграл на льду арены «Вашингтона»
- На Кубани обломки беспилотника повредили ЛЭП
- Армия РФ освободила Братское в Днепропетровской области
- В КНР опровергли данные об атаке хакеров Китая на Конгресс США
- В приложении «Госуслуги культура» выпустили 1,5 млн «Пушкинских карт»
- ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ: США выйдут из 66 международных организаций
- Трамп рассказал о планах США по контролю над Венесуэлой
- Россиянка Самсонова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Брисбене
- Володин анонсировал ряд инициатив по совершенствованию миграционной политики
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru