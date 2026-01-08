Армия РФ освободила Братское в Днепропетровской области

Вооруженные силы России освободили село Братское в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны.

Армия России освободила Грабовское в Сумской области

Населенный пункт взяли под контроль бойцы группировки войск «Восток».

«Подразделения... в результате активных действий освободили населенный пункт Братское», - указали в министерстве.

Ранее армия России установила контроль над Герасимовкой в Днепропетровской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
