Путин обсудил с Ким Чен Ыном предстоящие переговоры с Трампом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщили в Кремле.

Российский лидер проинформировал собеседника в контексте подготовки к предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом. Отмечается, что Путин и Ким Чен Ын договорились поддерживать дальнейшие личные контакты.

СМИ назвали саммит Путина и Трампа на Аляске победой Москвы

О предстоящем саммите в «Великом штате Аляска» ранее официально объявили Кремль и Белый дом.

Конкретное место встречи пока не уточняется, передает «Радиоточка НСН».

