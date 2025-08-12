Путин обсудил с Ким Чен Ыном предстоящие переговоры с Трампом
12 августа 202520:09
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщили в Кремле.
Российский лидер проинформировал собеседника в контексте подготовки к предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом. Отмечается, что Путин и Ким Чен Ын договорились поддерживать дальнейшие личные контакты.
О предстоящем саммите в «Великом штате Аляска» ранее официально объявили Кремль и Белый дом.
Конкретное место встречи пока не уточняется, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин обсудил с Ким Чен Ыном предстоящие переговоры с Трампом
- Пятеро детей пострадали при атаке дрона на дом в Белгородской области
- Суд Южной Кореи выдал ордер на арест жены бывшего президента
- Суд арестовал еще двоих подозреваемых в ограблении «Почты России»
- «Прорыв на земле, а не в переговорах»: Армия России обрушает фронт ВСУ
- «Без The Rolling Stones и Pink Floyd никуда»: Худрук театра «Модерн» о коллекции винила
- Польша выдворит 57 украинцев после инцидента на концерте Макса Коржа
- Синоптики предупредили, что смерчи над Ладожским озером будут чаще
- Джонни Депп назвал условие для возвращения к роли капитана Джека Воробья
- В отрасли раскрыли, почему россияне стали реже покупать икру
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru