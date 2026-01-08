Сын Александра Овечкина впервые сыграл на льду арены «Вашингтона»
Сын нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» россиянина Александра Овечкина Сергей сыграл в хоккей на льду домашней арены команды.
Семилетний Овечкин-младший вышел на лед в перерыве матча регулярного чемпионата с «Даллас Старз» в рамках мероприятия для детей Mites on ice. Мальчик появился на арене под восьмым номером в гетрах московского клуба «Динамо».
Александр Овечкин наблюдал за игрой Сергея со скамейки вместе со своими одноклубниками Джоном Карлсоном и Диланом Строумом.
Ранее российский форвард рассказал, что пока не думает о возможном возвращении в хоккейный «Динамо».
