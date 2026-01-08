Пять человек пострадали при столкновении электробуса и трамвая в Москве

Электробус и трамвай столкнулись на проспекте Мира в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что ДТП произошло у главного входа ВДНХ, причиной стал сход трамвая с рельсов.

По данным канала, в результате аварии пострадали пять человек. В их числе 12-летняя девочка, которую госпитализировали с переломом и ушибами.

ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
