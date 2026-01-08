Пять человек пострадали при столкновении электробуса и трамвая в Москве

Уточняется, что ДТП произошло у главного входа ВДНХ, причиной стал сход трамвая с рельсов.

По данным канала, в результате аварии пострадали пять человек. В их числе 12-летняя девочка, которую госпитализировали с переломом и ушибами.

Ранее в МЧС рассказали, что в Волгограде шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».