СМИ: попытки захватить Крым поссорят Зеленского с Западом

Возможные попытки Вооруженных сил Украины наступать на Крым могут поссорить президента Владимира Зеленского с его западными партнерами, сообщает The Eсonomist.

Зеленский заявил о готовности решать судьбу Крыма невоенным путем

Киев не может позволить себе расстраивать отношения с Западом, однако украинское руководство не исключает попыток захвата Крыма, что приведет к большим потерям ВСУ. Издание отмечает, что Украине будет очень сложно захватить Крым и часть Донбасса. При этом Запад беспокоится эскалации конфликта, которая может произойти в случае нападения на полуостров. В этом случае Россия может применить более опасное оружие.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о «возвращении» Крыма, отметив, что об этом не может быть и речи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:ЗападКрымУкраинаВладимир Зеленский
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