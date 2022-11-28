СМИ: попытки захватить Крым поссорят Зеленского с Западом
Возможные попытки Вооруженных сил Украины наступать на Крым могут поссорить президента Владимира Зеленского с его западными партнерами, сообщает The Eсonomist.
Киев не может позволить себе расстраивать отношения с Западом, однако украинское руководство не исключает попыток захвата Крыма, что приведет к большим потерям ВСУ. Издание отмечает, что Украине будет очень сложно захватить Крым и часть Донбасса. При этом Запад беспокоится эскалации конфликта, которая может произойти в случае нападения на полуостров. В этом случае Россия может применить более опасное оружие.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о «возвращении» Крыма, отметив, что об этом не может быть и речи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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