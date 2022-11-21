Депутат Госдумы Гурулев призвал подготовиться к «серьезной обороне» в Крыму

По словам парламентария, необходимо быть готовым «ко всему, в том числе и к серьезной обороне в Крыму».

«Насколько я знаю, линии обороны оборудуются. Я думаю, наши военноначальники эти варианты предусмотрели», — указал Гурулев.

Ранее в офисе президента Украины заявили о планах начать военную кампанию для «захвата» Крыма. В Киеве надеются, что украинские войска смогут зайти на полуостров до конца текущего года, пишет РИА ФАН.

