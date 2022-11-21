Депутат Госдумы Гурулев призвал подготовиться к «серьезной обороне» в Крыму
Российские войска должны на всякий случай подготовиться к обороне Крыма. Об этом заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант армии запаса Андрей Гурулев в беседе с Ura.ru.
По словам парламентария, необходимо быть готовым «ко всему, в том числе и к серьезной обороне в Крыму».
«Насколько я знаю, линии обороны оборудуются. Я думаю, наши военноначальники эти варианты предусмотрели», — указал Гурулев.
Ранее в офисе президента Украины заявили о планах начать военную кампанию для «захвата» Крыма. В Киеве надеются, что украинские войска смогут зайти на полуостров до конца текущего года, пишет РИА ФАН.
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