Экс-глава ВДВ Украины: Киев готовил операцию по «возвращению» Крыма к 2023 году

Украина готовилась к проведению операции по захвату Крыма к 2023 году. Об этом пишет The Economist со ссылкой на экс-командующего украинских Воздушно-десантных войск (ВДВ) Михаила Забродского.

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Военный отказался назвать точные даты планировавшейся операции.

«Если бы мы сообщали о наших планах в социальных сетях и по телевидению, мы бы ничего не добились», — указал Забродский.

По словам экс-командующего ВДВ, что для начала украинской армии предстоит «выиграть много сражений», пишет «Свободная пресса».

При этом The Economist отмечает, что Запад не разделяет стратегию Киева и опасается серьезной эскалации конфликта.

Между тем бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен заявил, что США с 2014 года поддерживали разгоревшийся на Украине конфликт. По словам политика, Запад вооружал Киев и «систематически готовил к противостоянию с Россией», сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрымУкраина
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