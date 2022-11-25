Зеленский захотел забрать Крым невоенным путем
Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что хочет рассмотреть варианты, которые предусматривают присоединение Крыма к стране невоенным путем, сообщает Financial Times.
В интервью глава государства заявил, что понимает, насколько все озадачены ситуацией вокруг полуострова. «Если кто-то предложит нам путь, который поможет вернуть в состав страны Крым невоенным путем, то я буду только за. Если же возможное решение не предусматривает того, что территорию Крыма покинут все российские военные, то на это не нужно тратить время», - сказал лидер Украины.
Также он сообщил, что Россия не хочет начинать переговоры с Киевом, поскольку наносит удары по объектам критической инфраструктуры.
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что под конец правления ей не удалось на уровне Европейского союза добиться нового формата диалога с Россией. По словам политика, спецоперация не стала неожиданностью, так как Минские соглашения были подорваны.
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