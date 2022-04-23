Маленькая страна. В России прогнозируют утрату Украиной своих регионов

Политики в эфире НСН обсудили возможность присоединения Донбасса и других территорий Украины к России.

Экс-председатель Совета министров ДНР Александр Бородай в эфире НСН еще год назад заявлял о необходимости для республик Донбасса перейти под российскую юрисдикцию.

В Крыму рассказали о панике Киева из-за возможной интеграции юга Украины и России

Современные границы Украины не сохранятся, часть территорий окажутся безвозвратно потерянными. Об этом заявил крымский политолог, председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук РИА Новости. Прежде всего, речь идет о Херсонской и приазовской части Запорожской области, которые могут войти в состав России.

«Я уже неоднократно говорил, что присоединение Донбасса к России есть историческая необходимость – это часть исторического процесса. У исторических процессов есть определённые закономерности, которые обусловлены рядом правил и законов. Присоединение Донбасса к России есть историческая закономерность, которая может быть чуть раньше или чуть позже. Но это точно произойдёт», - заявил Бородай в феврале 2021 года.

В Харьковской области допустили проведение референдума о будущем региона

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предлагает восстановить Таврическую губернию в исторических границах. Она объединяла в своем составе Симферополь, который был ее центром, а также территории нынешней Херсонской и приазовской части Запорожской областей Украины.

«Будущее Крыма культурно и экономически тесно связано с освобожденными территориями Херсонской и Запорожской областей. Крым станет ориентиром для южных регионов, куда нужно двигаться и стремиться», - отметил политик информагентству.

При этом Киев испытывает «панический страх» перед интеграцией с Россией Херсонской и части Запорожской областей, взятых под контроль российской армией в рамках спецоперации на Украине. Об этом заявил постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер региона Георгий Мурадов в беседе с РИА Новости.

По словам политика, подконтрольные России регионы в это время формируют свой созидательный путь «к укреплению наших цивилизационных сил и восстановлению исторических связей с Крымом», пишет Ura.ru.

«Своего не отдадим»: Зеленский, Кадыров и ЛНР готовятся к «битве за Донбасс»

Также, по мнению зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Водолацкого, Приднестровье де факто считает себя территорией России и хочет повторить путь ДНР, ЛНР и Южной Осетии. Об этом он рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Все эти годы показали, что они (Приднестровье – прим. НСН) де факто считают себя не только гражданами России, но и территорией России. Приднестровцы – наши граждане. Они хотят того же, что желают и ДНР с ЛНР, и Южная Осетия. Они понимают, что только вместе с Россией они сами, их дети и внуки могут жить дальше в безопасности и спокойном мире», - заявил Водолацкий.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что после распада СССР Россия «признала все новые геополитические реалии», сообщает РБК. На проходящей в Москве встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым российский лидер отметил, что все предположения на тему попыток России восстановить себя в границах Российской империи являются спекуляциями, и он не намерен заниматься ничем подобным.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: facebook.com
ТЕГИ:ДНРЛНРХерсонес ТаврическийУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры