Маленькая страна. В России прогнозируют утрату Украиной своих регионов
Политики в эфире НСН обсудили возможность присоединения Донбасса и других территорий Украины к России.
Экс-председатель Совета министров ДНР Александр Бородай в эфире НСН еще год назад заявлял о необходимости для республик Донбасса перейти под российскую юрисдикцию.
Современные границы Украины не сохранятся, часть территорий окажутся безвозвратно потерянными. Об этом заявил крымский политолог, председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук РИА Новости. Прежде всего, речь идет о Херсонской и приазовской части Запорожской области, которые могут войти в состав России.
«Я уже неоднократно говорил, что присоединение Донбасса к России есть историческая необходимость – это часть исторического процесса. У исторических процессов есть определённые закономерности, которые обусловлены рядом правил и законов. Присоединение Донбасса к России есть историческая закономерность, которая может быть чуть раньше или чуть позже. Но это точно произойдёт», - заявил Бородай в феврале 2021 года.
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предлагает восстановить Таврическую губернию в исторических границах. Она объединяла в своем составе Симферополь, который был ее центром, а также территории нынешней Херсонской и приазовской части Запорожской областей Украины.
«Будущее Крыма культурно и экономически тесно связано с освобожденными территориями Херсонской и Запорожской областей. Крым станет ориентиром для южных регионов, куда нужно двигаться и стремиться», - отметил политик информагентству.
При этом Киев испытывает «панический страх» перед интеграцией с Россией Херсонской и части Запорожской областей, взятых под контроль российской армией в рамках спецоперации на Украине. Об этом заявил постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер региона Георгий Мурадов в беседе с РИА Новости.
По словам политика, подконтрольные России регионы в это время формируют свой созидательный путь «к укреплению наших цивилизационных сил и восстановлению исторических связей с Крымом», пишет Ura.ru.
Также, по мнению зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Водолацкого, Приднестровье де факто считает себя территорией России и хочет повторить путь ДНР, ЛНР и Южной Осетии. Об этом он рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Все эти годы показали, что они (Приднестровье – прим. НСН) де факто считают себя не только гражданами России, но и территорией России. Приднестровцы – наши граждане. Они хотят того же, что желают и ДНР с ЛНР, и Южная Осетия. Они понимают, что только вместе с Россией они сами, их дети и внуки могут жить дальше в безопасности и спокойном мире», - заявил Водолацкий.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что после распада СССР Россия «признала все новые геополитические реалии», сообщает РБК. На проходящей в Москве встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым российский лидер отметил, что все предположения на тему попыток России восстановить себя в границах Российской империи являются спекуляциями, и он не намерен заниматься ничем подобным.
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