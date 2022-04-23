Маленькая страна. В России прогнозируют утрату Украиной своих регионов

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предлагает восстановить Таврическую губернию в исторических границах. Она объединяла в своем составе Симферополь, который был ее центром, а также территории нынешней Херсонской и приазовской части Запорожской областей Украины.

«Будущее Крыма культурно и экономически тесно связано с освобожденными территориями Херсонской и Запорожской областей. Крым станет ориентиром для южных регионов, куда нужно двигаться и стремиться», - отметил политик информагентству.

При этом Киев испытывает «панический страх» перед интеграцией с Россией Херсонской и части Запорожской областей, взятых под контроль российской армией в рамках спецоперации на Украине. Об этом заявил постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер региона Георгий Мурадов в беседе с РИА Новости.

По словам политика, подконтрольные России регионы в это время формируют свой созидательный путь «к укреплению наших цивилизационных сил и восстановлению исторических связей с Крымом», пишет Ura.ru.