В Харьковской области допустили проведение референдума о будущем региона

Референдум или опрос населения о будущем Харьковской области могут провести в районах региона, взятых под контроль российскими силами, после стабилизации ситуации. Об этом заявил глава временной гражданской администрации освобожденной территории области Виталий Ганчев.

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Как отметил руководитель временной администрации, в демократическом обществе решение принимает прежде всего население.

«Поэтому, я думаю, когда вся территория будет денацифицирована и освобождена, тогда будет принято решение о проведении, скорее всего, среди населения опроса, референдума, а далее будем принимать решение», — цитирует Ганчева РИА Новости.

Глава временной администрации добавил, что жители региона хотят жить в «другой для себя Украине», «свободной от всего того, что они видели последние восемь лет», пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаХарьковРеферендум
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