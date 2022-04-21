В Харьковской области допустили проведение референдума о будущем региона

Как отметил руководитель временной администрации, в демократическом обществе решение принимает прежде всего население.

«Поэтому, я думаю, когда вся территория будет денацифицирована и освобождена, тогда будет принято решение о проведении, скорее всего, среди населения опроса, референдума, а далее будем принимать решение», — цитирует Ганчева РИА Новости.

Глава временной администрации добавил, что жители региона хотят жить в «другой для себя Украине», «свободной от всего того, что они видели последние восемь лет», пишет RT.

