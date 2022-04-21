В Харьковской области допустили проведение референдума о будущем региона
Референдум или опрос населения о будущем Харьковской области могут провести в районах региона, взятых под контроль российскими силами, после стабилизации ситуации. Об этом заявил глава временной гражданской администрации освобожденной территории области Виталий Ганчев.
Как отметил руководитель временной администрации, в демократическом обществе решение принимает прежде всего население.
«Поэтому, я думаю, когда вся территория будет денацифицирована и освобождена, тогда будет принято решение о проведении, скорее всего, среди населения опроса, референдума, а далее будем принимать решение», — цитирует Ганчева РИА Новости.
Глава временной администрации добавил, что жители региона хотят жить в «другой для себя Украине», «свободной от всего того, что они видели последние восемь лет», пишет RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+9 195 / сут.
Умерли
374 тыс.+223 / сут.
Выздоровели
17,4 млн+16 200 / сут.
- Госдума оставила Набиуллину главой Центробанка ещё на 5 лет
- Великобритания ввела санкции против главы РЖД
- Песков рассказал о планах Путина на Пасху
- Песков назвал «анонсированием теракта» слова главы СНБО про Крымский мост
- Песков: Путин ежечасно получает доклады о ходе спецоперации на Украине
- Вагит Алекперов покинул пост главы «Лукойла»
- Россия объявила персонами нон грата всех сотрудников закрываемых консульств стран Прибалтики
- В Твери загорелся Центральный НИИ войск Воздушно-космической обороны
- «Яндекс.Еду» оштрафовали на 60 тысяч рублей из-за утечки данных
- Google оштрафовали на 7 млн рублей за ролики с призывами к терактам в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru