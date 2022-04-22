В Крыму рассказали о панике Киева из-за возможной интеграции юга Украины и России

«Украинские власти упорно ведут свою страну к катастрофе, бросив все в топку самоубийственной войны и провалив в военном угаре посевную в собственной стране, что будут пытаться списать на Россию», — указал Мурадов.

По словам политика, подконтрольные России регионы в это время формируют свой созидательный путь «к укреплению наших цивилизационных сил и восстановлению исторических связей с Крымом», пишет Ura.ru.

Постпред Крыма считает, что панический страх толкает Киев к тиражированию фейков о событиях в освобожденных южных районах, сообщает РИА ФАН. Как отметил Мурадов, украинские власти никакими заявлениями и угрозами не смогут противостоять стремлению народов юга Украины и Крыма к объединению и строительству стабильной мирной жизни.

