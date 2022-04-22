В Крыму рассказали о панике Киева из-за возможной интеграции юга Украины и России

Киев испытывает «панический страх» перед интеграцией с Россией Херсонской и части Запорожской областей, взятых под контроль российской армией в рамках спецоперации на Украине. Об этом заявил постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер региона Георгий Мурадов в беседе с РИА Новости.

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«Украинские власти упорно ведут свою страну к катастрофе, бросив все в топку самоубийственной войны и провалив в военном угаре посевную в собственной стране, что будут пытаться списать на Россию», — указал Мурадов.

По словам политика, подконтрольные России регионы в это время формируют свой созидательный путь «к укреплению наших цивилизационных сил и восстановлению исторических связей с Крымом», пишет Ura.ru.

Постпред Крыма считает, что панический страх толкает Киев к тиражированию фейков о событиях в освобожденных южных районах, сообщает РИА ФАН. Как отметил Мурадов, украинские власти никакими заявлениями и угрозами не смогут противостоять стремлению народов юга Украины и Крыма к объединению и строительству стабильной мирной жизни.

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