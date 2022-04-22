В Крыму рассказали о панике Киева из-за возможной интеграции юга Украины и России
Киев испытывает «панический страх» перед интеграцией с Россией Херсонской и части Запорожской областей, взятых под контроль российской армией в рамках спецоперации на Украине. Об этом заявил постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер региона Георгий Мурадов в беседе с РИА Новости.
«Украинские власти упорно ведут свою страну к катастрофе, бросив все в топку самоубийственной войны и провалив в военном угаре посевную в собственной стране, что будут пытаться списать на Россию», — указал Мурадов.
По словам политика, подконтрольные России регионы в это время формируют свой созидательный путь «к укреплению наших цивилизационных сил и восстановлению исторических связей с Крымом», пишет Ura.ru.
Постпред Крыма считает, что панический страх толкает Киев к тиражированию фейков о событиях в освобожденных южных районах, сообщает РИА ФАН. Как отметил Мурадов, украинские власти никакими заявлениями и угрозами не смогут противостоять стремлению народов юга Украины и Крыма к объединению и строительству стабильной мирной жизни.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+9 195 / сут.
Умерли
374 тыс.+223 / сут.
Выздоровели
17,4 млн+16 200 / сут.
- Россиянина Рылова на девять месяцев отстранили от соревнований под эгидой FINA
- Макрон: Эмбарго на газ из России пока не обсуждается
- В Крыму рассказали о панике Киева из-за возможной интеграции юга Украины и России
- В ЦБ предрекли возвращение «челноков» в Россию
- Австралия ввела санкции против Лаврова и еще 146 россиян
- Милонов призвал запретить продажу освященных куличей
- СМИ: Германия в 2022 году потратит рекордные суммы на российские энергоресурсы
- АСОРПС: В России могут прекратить перевозку скоропортящихся грузов
- На Украине назвали дату вступления страны в Евросоюз
- В России могут увеличить в два раза налоговый вычет при покупке жилья
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru