«Хотят того же!» Приднестровью предрекли интеграцию с Россией по примеру ДНР и ЛНР
Президент Молдавии и ее кураторы могут повторить в Приднестровье украинский сценарий, поэтому надо «выкорчевать нацизм», давший корни рядом с нами, сказал в эфире НСН Виктор Водолацкий.
Приднестровье де факто считает себя территорией России и хочет повторить путь ДНР, ЛНР и Южной Осетии, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Ранее и.о. командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев сообщил, что Россия планирует установить полный контроль над Южной Украиной, добавив, что «контроль над югом Украины - это еще один выход в Приднестровье».
«Все эти годы показали, что они (Приднестровье – прим. НСН) де факто считают себя не только гражданами России, но и территорией России. Приднестровцы – наши граждане. Они хотят того же, что желают и ДНР с ЛНР, и Южная Осетия. Они понимают, что только вместе с Россией они сами, их дети и внуки могут жить дальше в безопасности и спокойном мире», - сказал Водолацкий.
По его словам, президент Молдавии Майя Санду является «нацисткой» и может развязать войну в Приднестровье.
«Учитывая, что сегодня Майя Санду запретила Георгиевские ленты на территории Молдовы, это будет повторение украинского сценария. Нам нельзя допускать, чтобы Санду и ее румынские кураторы сегодня развязали очередную войну на территории Приднестровья. Весь этот национализм, нацизм, который дал корни рядом с нами, надо просто уничтожить, выкорчевать и на долгие годы об этом забыть», - подчеркнул депутат.
Водолацкий также отметил, что жители Приднестровье сегодня «находятся в изоляции», поэтому «коридор» к России для них жизненно важен.
Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов 30 марта заявил, что она в скором времени войдет в состав России. По его словам, большинство жителей республики поддержат такое решение. Как ожидается, подготовка референдума о присоединении Южной Осетии к РФ может завершиться в мае или июне.
В конце марта глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что в ЛНР в ближайшее время может состояться референдум по вопросу присоединения к России. В ДНР также заявили, что рассмотрят вопрос о вхождении в состав РФ после освобождения всей республики.
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