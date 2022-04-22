«Хотят того же!» Приднестровью предрекли интеграцию с Россией по примеру ДНР и ЛНР

Приднестровье де факто считает себя территорией России и хочет повторить путь ДНР, ЛНР и Южной Осетии, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

Ранее и.о. командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев сообщил, что Россия планирует установить полный контроль над Южной Украиной, добавив, что «контроль над югом Украины - это еще один выход в Приднестровье».