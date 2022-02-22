Путин заявил, что не желает восстанавливать Россию в границах империи
Президент РФ Владимир Путин заявил, что после распада СССР Россия «признала все новые геополитические реалии», сообщает РБК.
На проходящей в Москве встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым российский лидер отметил, что все предположения на тему попыток России восстановить себя в границах Российской империи являются спекуляциями, и он не намерен заниматься ничем подобным.
«Мы видим спекуляции на эту тему... Это абсолютно не соответствует действительности», — резюмировал Путин.
Ранее депутаты Госдумы РФ от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесли в нижнюю палату проекты заявлений «О праздновании 100-летия со дня образования СССР».
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