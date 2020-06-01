Лукашенко против «ветродуев» и «майданутых». Казалось бы, причём тут Scorpions?

По оценке политолога, Лукашенко не ожидал, что первый этап президентской предвыборной кампании по сбору подписей вызовет столь бурную реакцию общества:

«На фоне избирательной кампании в Беларуси активизировалось население, люди стали больше и чаще появляться на улицах, собираться в местах, где находятся сборщики подписей, они же, по факту, оппозиционные пикетчики. Для Беларуси это крайне ново, уже много лет не было случаев, когда граждане по собственной инициативе просто выходят толпами с конкретными претензиями к власти. Для белорусского лидера это стало болезненным шоком. Во-первых, их нельзя никак разогнать, поскольку пикеты при сборе подписей официально разрешены. Во-вторых, в Беларуси официально нет никакой пандемии коронавируса, поэтому нельзя от людей требовать, чтобы они не собирались из-за изоляции. Отсюда со стороны Лукашенко такая очень образная, литературная, метафорически насыщенная реакция. Вообще, хорошо, чтобы их всех по домам как ветром сдуло. Если кратко, сейчас Лукашенко в положении, которое наши американские партнёры называют lose-lose situation. От любого его действия или фразы выигрывают оппоненты. Он -- нет.

Отсюда своего рода предупреждение – сбор подписей сбором, но не ломайте игрушек. Чтобы люди понимали, что украинский вариант в Беларуси не очень возможен. Ведь майдан это что? Это когда полиция бамбук курит, и палками не работает. А в Беларуси будет работать, будьте уверены -- посыл именно такой. При очень большом напряжении фантазии можно увидеть здесь намёк на Россию. Но Россия никогда не инспирировала майданов, она их сама боится. Да и ни один из тех, кто собирает подписи для оформления кандидатами в президенты, в том числе, и сам Лукашенко, не заявляют, что они приверженцы России. Нет ярко выраженных западников, но и нет таких же ориентированных на Москву. Кстати, ещё один любопытный штрих. Сейчас государственным вещателям в Беларуси не рекомендуют неофициально, разумеется, использовать саундтрек Scorpions «Ветер перемен» и композицию Олега Газманова «Свежий ветер». Мол, в ротацию их ставить не следует. Мало ли, чего население там наслушается», - отметил собеседник НСН.

Александр Зимовский также обратил внимание, что сам термин «майдан» применительно к Белоруссии Александр Лукашенко использует уже давно, однако отношение к нему со временем кардинально поменялось.

