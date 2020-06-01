Лукашенко против «ветродуев» и «майданутых». Казалось бы, причём тут Scorpions?
Политолог и эксперт по Белоруссии объяснил НСН заявления президента республики на встрече с главой КГБ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит майдана в стране в преддверии президентских выборов. «Мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю. К сожалению, не с той стороны, откуда хотелось бы», — заявил он на встрече с председателем КГБ Валерием Вакульчиком. По словам Лукашенко, цель «отдельных ветродуев» устроить в республике «майданчик» в преддверии президентских выборов или в день голосования 9 августа. «Всех этих «майданутых» хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет», - цитирует президента агентство БЕЛТА.
Политолог и авторитетный эксперт по Белоруссии Александр Зимовский отметил в эфире НСН, что слова Александра Лукашенко, в первую очередь, предназначены для внутренней аудитории.
«Искать заграничных виноватых в чисто внутренних белорусских проблемах - это такой белорусский национальный спорт. В климатическом же контексте, с точки зрения науки о ветре анемологии, в Беларуси практически не бывает восточных ветров. Так страна расположена, что все ветры дуют с Прибалтики, из Польши и с Украины. Там находятся все наши основные ветродуи (в хорошем смысле). Так что я бы не стал категорично утверждать, будто, говоря о ветродуях, Лукашенко имел в виду исключительно Россию. Зато категорично могу утверждать - председатель КГБ с лёту всё понял насчёт ветродуев. На то он и занимает свою должность, чтобы улавливать легчайшие дуновения ветра. И в случае чего, подобно горьковскому Буревестнику, докладывать руководителю республики: “Буря! скоро грянет буря!”
Государственным радиостанциям и телеканалам Белоруссии рекомендовано не использовать саундтрек группы Scorpions «Ветер перемен».
Однако есть у меня уверенность в том, что в данном случае Лукашенко обращается не к кому-то за пределами республики, а предупреждает своё население. Видите ли, вот только что, сегодня в Беларуси объявили об очередном резком повышении платы за услуги ЖКХ, в том числе за газ и электричество. Не скажу, что серьёзный повод для “майданов”, но ведь птичка, она по зёрнышку клюёт. Опять же, соперникам сдал пару козырей».
По оценке политолога, Лукашенко не ожидал, что первый этап президентской предвыборной кампании по сбору подписей вызовет столь бурную реакцию общества:
«На фоне избирательной кампании в Беларуси активизировалось население, люди стали больше и чаще появляться на улицах, собираться в местах, где находятся сборщики подписей, они же, по факту, оппозиционные пикетчики. Для Беларуси это крайне ново, уже много лет не было случаев, когда граждане по собственной инициативе просто выходят толпами с конкретными претензиями к власти. Для белорусского лидера это стало болезненным шоком. Во-первых, их нельзя никак разогнать, поскольку пикеты при сборе подписей официально разрешены. Во-вторых, в Беларуси официально нет никакой пандемии коронавируса, поэтому нельзя от людей требовать, чтобы они не собирались из-за изоляции. Отсюда со стороны Лукашенко такая очень образная, литературная, метафорически насыщенная реакция. Вообще, хорошо, чтобы их всех по домам как ветром сдуло. Если кратко, сейчас Лукашенко в положении, которое наши американские партнёры называют lose-lose situation. От любого его действия или фразы выигрывают оппоненты. Он -- нет.
Отсюда своего рода предупреждение – сбор подписей сбором, но не ломайте игрушек. Чтобы люди понимали, что украинский вариант в Беларуси не очень возможен. Ведь майдан это что? Это когда полиция бамбук курит, и палками не работает. А в Беларуси будет работать, будьте уверены -- посыл именно такой. При очень большом напряжении фантазии можно увидеть здесь намёк на Россию. Но Россия никогда не инспирировала майданов, она их сама боится. Да и ни один из тех, кто собирает подписи для оформления кандидатами в президенты, в том числе, и сам Лукашенко, не заявляют, что они приверженцы России. Нет ярко выраженных западников, но и нет таких же ориентированных на Москву. Кстати, ещё один любопытный штрих. Сейчас государственным вещателям в Беларуси не рекомендуют неофициально, разумеется, использовать саундтрек Scorpions «Ветер перемен» и композицию Олега Газманова «Свежий ветер». Мол, в ротацию их ставить не следует. Мало ли, чего население там наслушается», - отметил собеседник НСН.
Александр Зимовский также обратил внимание, что сам термин «майдан» применительно к Белоруссии Александр Лукашенко использует уже давно, однако отношение к нему со временем кардинально поменялось.
Лукашенко ставит своей священной задачей ограждать граждан от Майданов и «майданчиков»
«Поначалу-то Лукашенко высказывался о майдане позитивно, даже хвалил в своё время президента Украины Ющенко за то, что тот выполнял обещания, которые давал во время событий 2004 года. Однако потом концепция изменилась. И очень резко, слово «майдан» в Белоруссии стало исключительно ругательным.
Примерно с 2006 года белорусы воспитываются категорически в понимании того, что «майдан» – это отвратительно. Лукашенко ставит своей священной задачей ограждать граждан от «майданов» и даже «майданчиков» - каких-то небольших сходок», - подчеркнул политолог.
На встрече с председателем КГБ президент Белоруссии также подчеркнул, что никто не собирается мешать гражданам открыто высказывать свою точку зрения, однако всем необходимо соблюдать закон.
Он отметил, что по всей республике, в том числе, в Минске определены места по сбору подписей, где можно вести дискуссию. Но Комитет госбезопасности вместе с милицией не должны допустить нарушений.
Центризбирком Белоруссии зарегистрировал инициативные группы 14 претендентов на пост президента республики. Для регистрации в качестве кандидата необходимо собрать 100 тысяч подписей. В воскресенье в Минске и других крупных городах страны прошли массовые пикеты в поддержку оппозиционных кандидатов. Милиция задержала несколько десятков человек.
Ранее в Гродно был организован пикет в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской – супруги белорусского видеоблогера Сергея Тихановского. Милиция задержала его самого и более десяти его сторонников. В МВД заявили, что сделано это было, потому что участники пикета применили насилие в отношении представителей власти, возбуждено уголовное дело. Правозащитники заявили, что считают Тихановского политическим заключенным, и потребовали его освобождения.
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