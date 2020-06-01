Лукашенко против «ветродуев» и «майданутых». Казалось бы, причём тут Scorpions?

Политолог и эксперт по Белоруссии объяснил НСН заявления президента республики на встрече с главой КГБ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит майдана в стране в преддверии президентских выборов. «Мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю. К сожалению, не с той стороны, откуда хотелось бы», — заявил он на встрече с председателем КГБ Валерием Вакульчиком. По словам Лукашенко, цель «отдельных ветродуев» устроить в республике «майданчик» в преддверии президентских выборов или в день голосования 9 августа. «Всех этих «майданутых» хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет», - цитирует президента агентство БЕЛТА.

Политолог и авторитетный эксперт по Белоруссии Александр Зимовский отметил в эфире НСН, что слова Александра Лукашенко, в первую очередь, предназначены для внутренней аудитории.

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«Искать заграничных виноватых в чисто внутренних белорусских проблемах - это такой белорусский национальный спорт. В климатическом же контексте, с точки зрения науки о ветре анемологии, в Беларуси практически не бывает восточных ветров. Так страна расположена, что все ветры дуют с Прибалтики, из Польши и с Украины. Там находятся все наши основные ветродуи (в хорошем смысле). Так что я бы не стал категорично утверждать, будто, говоря о ветродуях, Лукашенко имел в виду исключительно Россию. Зато категорично могу утверждать - председатель КГБ с лёту всё понял насчёт ветродуев. На то он и занимает свою должность, чтобы улавливать легчайшие дуновения ветра. И в случае чего, подобно горьковскому Буревестнику, докладывать руководителю республики: “Буря! скоро грянет буря!”

Государственным радиостанциям и телеканалам Белоруссии рекомендовано не использовать саундтрек группы Scorpions «Ветер перемен».

Однако есть у меня уверенность в том, что в данном случае Лукашенко обращается не к кому-то за пределами республики, а предупреждает своё население. Видите ли, вот только что, сегодня в Беларуси объявили об очередном резком повышении платы за услуги ЖКХ, в том числе за газ и электричество. Не скажу, что серьёзный повод для “майданов”, но ведь птичка, она по зёрнышку клюёт. Опять же, соперникам сдал пару козырей».

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По оценке политолога, Лукашенко не ожидал, что первый этап президентской предвыборной кампании по сбору подписей вызовет столь бурную реакцию общества:

«На фоне избирательной кампании в Беларуси активизировалось население, люди стали больше и чаще появляться на улицах, собираться в местах, где находятся сборщики подписей, они же, по факту, оппозиционные пикетчики. Для Беларуси это крайне ново, уже много лет не было случаев, когда граждане по собственной инициативе просто выходят толпами с конкретными претензиями к власти. Для белорусского лидера это стало болезненным шоком. Во-первых, их нельзя никак разогнать, поскольку пикеты при сборе подписей официально разрешены. Во-вторых, в Беларуси официально нет никакой пандемии коронавируса, поэтому нельзя от людей требовать, чтобы они не собирались из-за изоляции. Отсюда со стороны Лукашенко такая очень образная, литературная, метафорически насыщенная реакция. Вообще, хорошо, чтобы их всех по домам как ветром сдуло. Если кратко, сейчас Лукашенко в положении, которое наши американские партнёры называют lose-lose situation. От любого его действия или фразы выигрывают оппоненты. Он -- нет.

Отсюда своего рода предупреждение – сбор подписей сбором, но не ломайте игрушек. Чтобы люди понимали, что украинский вариант в Беларуси не очень возможен. Ведь майдан это что? Это когда полиция бамбук курит, и палками не работает. А в Беларуси будет работать, будьте уверены -- посыл именно такой. При очень большом напряжении фантазии можно увидеть здесь намёк на Россию. Но Россия никогда не инспирировала майданов, она их сама боится. Да и ни один из тех, кто собирает подписи для оформления кандидатами в президенты, в том числе, и сам Лукашенко, не заявляют, что они приверженцы России. Нет ярко выраженных западников, но и нет таких же ориентированных на Москву. Кстати, ещё один любопытный штрих. Сейчас государственным вещателям в Беларуси не рекомендуют неофициально, разумеется, использовать саундтрек Scorpions «Ветер перемен» и композицию Олега Газманова «Свежий ветер». Мол, в ротацию их ставить не следует. Мало ли, чего население там наслушается», - отметил собеседник НСН.

Александр Зимовский также обратил внимание, что сам термин «майдан» применительно к Белоруссии Александр Лукашенко использует уже давно, однако отношение к нему со временем кардинально поменялось.

Лукашенко ставит своей священной задачей ограждать граждан от Майданов и «майданчиков»

«Поначалу-то Лукашенко высказывался о майдане позитивно, даже хвалил в своё время президента Украины Ющенко за то, что тот выполнял обещания, которые давал во время событий 2004 года. Однако потом концепция изменилась. И очень резко, слово «майдан» в Белоруссии стало исключительно ругательным.

Примерно с 2006 года белорусы воспитываются категорически в понимании того, что «майдан» – это отвратительно. Лукашенко ставит своей священной задачей ограждать граждан от «майданов» и даже «майданчиков» - каких-то небольших сходок», - подчеркнул политолог.

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На встрече с председателем КГБ президент Белоруссии также подчеркнул, что никто не собирается мешать гражданам открыто высказывать свою точку зрения, однако всем необходимо соблюдать закон.

Он отметил, что по всей республике, в том числе, в Минске определены места по сбору подписей, где можно вести дискуссию. Но Комитет госбезопасности вместе с милицией не должны допустить нарушений.

Центризбирком Белоруссии зарегистрировал инициативные группы 14 претендентов на пост президента республики. Для регистрации в качестве кандидата необходимо собрать 100 тысяч подписей. В воскресенье в Минске и других крупных городах страны прошли массовые пикеты в поддержку оппозиционных кандидатов. Милиция задержала несколько десятков человек.

Ранее в Гродно был организован пикет в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской – супруги белорусского видеоблогера Сергея Тихановского. Милиция задержала его самого и более десяти его сторонников. В МВД заявили, что сделано это было, потому что участники пикета применили насилие в отношении представителей власти, возбуждено уголовное дело. Правозащитники заявили, что считают Тихановского политическим заключенным, и потребовали его освобождения.

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