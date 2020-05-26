Политолог назвал причины репрессий в Белоруссии
Политолог и эксперт по Белоруссии в беседе с НСН объяснил причины и масштабы репрессий.
В Белоруссии идут массовые задержания людей по всем городам. Об этом сообщила белорусская правозащитная организация «Наш Дом». По ее данным, задержанные так или иначе высказывали сомнение в релевантности государственной статистики по коронавирусу или в правильности государственного курса Александра Лукашенко, в том числе проведении военного парада 9 мая. За последние 25 дней были задержаны, оштрафованы и арестованы 171 человек.
Политолог и авторитетный эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в беседе с НСН объяснил причины и масштабы репрессий.
«В Беларуси началась президентская избирательная кампания. Пока что идёт сбор подписей за выдвижение кандидатов на пост руководителя республики. Параллельно активизировались различные правозащитные организации, профессиональные наблюдатели за выборами и просто неравнодушные граждане. “Рассерженные горожане” и их самозваные представители выходят на улицы, проводят пикеты, проводят встречи с народом, гастролируют по стране – так или иначе конфликтуют с местным кодексом об административных правонарушениях. Тогда в дело вступает белорусская милиция. Она присутствующих винтит, оформляет на сутки-двое до суда, а потом уже суды назначают разные сроки административного ареста, раздают штрафы. Из этого складывается общая статистика, на которую ссылаются белорусские правозащитные организации. На самом деле, масштабных уличных акций, которые бы позиционировались именно как антилукашенковские, пока не проводилось ни стихийно, ни организованно. В Беларуси нет карантина, поскольку официально нет эпидемии коронавируса, зато и массовые мероприятия можно проводить. Нельзя сказать, что “маховик репрессий”, извините за банальность, заработал в полную силу, потому что репрессировать в больших количествах пока некого», - отметил эксперт.
Это не значит, что недовольных Лукашенко нет. Разные белорусские сетевые опросы показывают, что действующего президента будущие соперники оставляют по всем показателям народной любви далеко в хвосте.
«Если говорить о настроениях в целом, местные аналитики уже не в одиночку, а дружным хором констатируют небывало высокий для Беларуси уровень недовольства людей властью. Разумеется, такое происходит в силу определенных экономических причин, грубых просчётов и провалов в местной экономике, да и, в значительной степени, посконно-кондовым пиаром самого Лукашенко. Кроме того, в белорусском народе широко распространилось мнение, что тамошняя власть говорит неправду про эпидемию коронавируса. Идут бурные сетевые и кухонные (слава Богу, пока не уличные) дебаты по поводу данных статистики официальной и неофициальной. Там расхождение аж на порядок (в 10 раз) иногда бывает. Официальные государственные СМИ в Беларуси эту информационную войну проигрывают вчистую, а правят там бал российские федеральные медиа и белорусско-российский сегмент телеграм-каналов, который по численности аудитории уже побил показатели местного гостелерадио. Дело зашло так далеко, что Лукашенко принужден был вынести проблему борьбы с белорусским коронавирусным телеграм-хайпом на государственный уровень, экстренно собирал по этому поводу совещание. Такие бреши в государственном информировании тоже стали причиной роста количества участников несанкционированных акций. Люди ходят на пикеты, поскольку хоть там они рассчитывают узнать правду», - добавил собеседник НСН.
Александр Зимовский полагает, что тенденция на применение таких административных мер, как задержание и аресты, сохранится в течение всей предвыборной кампании.
«Как только будут зарегистрированы кандидаты, они получат право общения с народом. Поскольку объективно коронавирус, как болезнь, всё-таки существует, властям придется ограничивать число участников разных агитационных сборищ. Белорусы, допустим, столкнутся с тем, что на встречи с кандидатами будут допускаться не больше 50 человек. А придут 500. И эти «лишние» 450 превратятся в нарушителей, которые получат административное взыскание. То есть такого рода статистика будет увеличиваться. Поэтому белорусские власти сейчас в затруднении: а вдруг им резко понадобится карантин, как инструмент сдерживания взрывной политической активности граждан, этакий ultima ratio regum, или пусть все идет как идет», - заключил Зимовский.
Ранее Александр Зимовский в эфире НСН рассказал о ситуации с распространением коронавируса в Белоруссии.
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