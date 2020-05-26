Политолог назвал причины репрессий в Белоруссии

Это не значит, что недовольных Лукашенко нет. Разные белорусские сетевые опросы показывают, что действующего президента будущие соперники оставляют по всем показателям народной любви далеко в хвосте.

«Если говорить о настроениях в целом, местные аналитики уже не в одиночку, а дружным хором констатируют небывало высокий для Беларуси уровень недовольства людей властью. Разумеется, такое происходит в силу определенных экономических причин, грубых просчётов и провалов в местной экономике, да и, в значительной степени, посконно-кондовым пиаром самого Лукашенко. Кроме того, в белорусском народе широко распространилось мнение, что тамошняя власть говорит неправду про эпидемию коронавируса. Идут бурные сетевые и кухонные (слава Богу, пока не уличные) дебаты по поводу данных статистики официальной и неофициальной. Там расхождение аж на порядок (в 10 раз) иногда бывает. Официальные государственные СМИ в Беларуси эту информационную войну проигрывают вчистую, а правят там бал российские федеральные медиа и белорусско-российский сегмент телеграм-каналов, который по численности аудитории уже побил показатели местного гостелерадио. Дело зашло так далеко, что Лукашенко принужден был вынести проблему борьбы с белорусским коронавирусным телеграм-хайпом на государственный уровень, экстренно собирал по этому поводу совещание. Такие бреши в государственном информировании тоже стали причиной роста количества участников несанкционированных акций. Люди ходят на пикеты, поскольку хоть там они рассчитывают узнать правду», - добавил собеседник НСН.

Александр Зимовский полагает, что тенденция на применение таких административных мер, как задержание и аресты, сохранится в течение всей предвыборной кампании.

«Как только будут зарегистрированы кандидаты, они получат право общения с народом. Поскольку объективно коронавирус, как болезнь, всё-таки существует, властям придется ограничивать число участников разных агитационных сборищ. Белорусы, допустим, столкнутся с тем, что на встречи с кандидатами будут допускаться не больше 50 человек. А придут 500. И эти «лишние» 450 превратятся в нарушителей, которые получат административное взыскание. То есть такого рода статистика будет увеличиваться. Поэтому белорусские власти сейчас в затруднении: а вдруг им резко понадобится карантин, как инструмент сдерживания взрывной политической активности граждан, этакий ultima ratio regum, или пусть все идет как идет», - заключил Зимовский.



Ранее Александр Зимовский в эфире НСН рассказал о ситуации с распространением коронавируса в Белоруссии.

