Отношение Лукашенко к коронавирусу объяснили политикой

Шеин подчеркнул, что теории заговора – это последнее, что должен принимать в расчет любой руководитель.

«Нас в советской школе – в том числе белорусских руководителей – учили смотреть причинно-следственные связи. Они мало связаны с оценками отдельных людей. Если мы возьмем коронавирус, то очевидно, что он нанес очень серьезный удар по мировой экономике. И стало быть, по мировому капиталу тоже. Значит, есть реальная опасность, реальная эпидемия, реальная угроза. Мы видим, что шведский эксперимент по ее игнорированию и приобретению коллективного иммунитета провалился: количество заболевающих растет, смертность растет. По сравнению с соседними Норвегией и Данией ситуация там качественно хуже. Мы видим катастрофу, которая происходит в Бразилии. И ситуация в Белоруссии не может не вызывать беспокойство», - заключил Шеин.

Ранее Александр Лукашенко не исключил второй волны распространения коронавирусной инфекции в Белоруссии.

