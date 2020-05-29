Отношение Лукашенко к коронавирусу объяснили политикой
Депутат Госдумы в эфире НСН подчеркнул, что Лукашенко не должен принимать в расчет теории заговора.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в пандемии коронавируса «болезнь занимает половину, остальное – политика».
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин разъяснил НСН смысл заявления Лукашенко.
«В любом большом событии есть политическая составляющая. В том числе и в «корона-скепсисе» Александра Лукашенко. Мы прекрасно понимаем, что он из политических соображений показывает, что это заболевание не представляет угрозы. Что массовые скопления людей возможны и безопасны, показав пример минского парада. Что сам Лукашенко не боится. Что все зависит от крепкого иммунитета, который в Белоруссии очень крепкий», - пояснил парламентарий.
Шеин подчеркнул, что теории заговора – это последнее, что должен принимать в расчет любой руководитель.
«Нас в советской школе – в том числе белорусских руководителей – учили смотреть причинно-следственные связи. Они мало связаны с оценками отдельных людей. Если мы возьмем коронавирус, то очевидно, что он нанес очень серьезный удар по мировой экономике. И стало быть, по мировому капиталу тоже. Значит, есть реальная опасность, реальная эпидемия, реальная угроза. Мы видим, что шведский эксперимент по ее игнорированию и приобретению коллективного иммунитета провалился: количество заболевающих растет, смертность растет. По сравнению с соседними Норвегией и Данией ситуация там качественно хуже. Мы видим катастрофу, которая происходит в Бразилии. И ситуация в Белоруссии не может не вызывать беспокойство», - заключил Шеин.
Ранее Александр Лукашенко не исключил второй волны распространения коронавирусной инфекции в Белоруссии.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
388 тыс.+8 572 / сут.
Умерли
4 374+232 / сут.
Выздоровели
159 тыс.+8 264 / сут.
- Парикмахерские в Подмосковье откроются с 3 июня
- Истребители РФ перехватили бомбардировщики США над Черным морем
- Белоруссия опровергла наличие долга за российский газ
- Россия расширит свои авиабазы в Сирии
- В Москве разрешили передвигаться без перчаток на улице с 1 июня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru