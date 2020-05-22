Эксперт назвал плохим признаком для России производство белорусских ракет
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН высоко оценил ракетный потенциал Белоруссии.
Белоруссия не будет заниматься разработкой межконтинентальных баллистических ракет, поскольку является миролюбивой страной, однако продолжит развивать собственное ракетное производство. Об этом, как сообщает агентство БЕЛТА, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Второй пункт, по его словам, необходим для того, чтобы в случае международных вооруженных конфликтов не пожинать «горькие плоды».
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН оценил намерения Белоруссии развивать ракетное вооружение и выразил уверенность в том, что это очень нехороший признак для России.
«Во-первых, это признак того, что Минск начинает задумываться о самостоятельной обороне. И это очень нехороший признак для Российской Федерации и для российской элиты, в частности. Потому что если Белоруссия отвернётся от России окончательно, то это будет серьёзным детонатором, чтобы устроить в России революционный взрыв», - сказал военный эксперт.
Кроме того, он заявил, что Белоруссия обладает всем необходимым потенциалом для развития ракетного вооружения.
«Белоруссия, в отличие от Российской Федерации, практически полностью сохранила советский оборонно-промышленный комплекс, доставшийся ей в наследство. Поэтому, исходя из имеющегося у них потенциала, они вполне могут такое сделать. У них есть шасси для создания пусковой установки, и есть научный потенциал для производства систем управления. Ну а сделать саму ракету не представляет больших проблем, тем более, что значительная часть украинских учёных, работавших на "Южмаше", который сейчас угроблен, мигрировали в Белоруссию и там работают», - добавил Константин Сивков.
Ранее замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН, комментируя начало поставок нефти из США в Белоруссию, рассказал о важности белорусского нефтяного рынка для России и назвал безумием попытку Белоруссии закупать нефть у других поставщиков.
«Сегодняшний нефтяной спор между Россией и Белоруссией базируется на желании последней покупать российскую нефть также дёшево, как это было раньше, оставаясь привилегированным покупателем. В этом плане попытка закупать нефть у других поставщиков выглядит безумием, просто потому, что так не решается базовая задача. Никто другой в мире не предоставит Белоруссии скидку на нефть в тех же объёмах, в которых её предоставляла Россия», - сообщил эксперт.
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