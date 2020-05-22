Эксперт назвал плохим признаком для России производство белорусских ракет

«Во-первых, это признак того, что Минск начинает задумываться о самостоятельной обороне. И это очень нехороший признак для Российской Федерации и для российской элиты, в частности. Потому что если Белоруссия отвернётся от России окончательно, то это будет серьёзным детонатором, чтобы устроить в России революционный взрыв», - сказал военный эксперт.

Кроме того, он заявил, что Белоруссия обладает всем необходимым потенциалом для развития ракетного вооружения.

«Белоруссия, в отличие от Российской Федерации, практически полностью сохранила советский оборонно-промышленный комплекс, доставшийся ей в наследство. Поэтому, исходя из имеющегося у них потенциала, они вполне могут такое сделать. У них есть шасси для создания пусковой установки, и есть научный потенциал для производства систем управления. Ну а сделать саму ракету не представляет больших проблем, тем более, что значительная часть украинских учёных, работавших на "Южмаше", который сейчас угроблен, мигрировали в Белоруссию и там работают», - добавил Константин Сивков.