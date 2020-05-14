Политолог: Лукашенко победит на выборах даже со своим рейтингом в 12%
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец подробно рассказал НСН о рейтинге белорусского президента Александра Лукашенко в преддверии выборов в республике, его шансах на победу и возможной преемнице.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение баллотироваться на выборах главы государства в шестой раз. Такую информацию опубликовал сайт Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии.
Сообщается, что ЦИК зарегистрировала инициативную группу по выдвижению кандидатуры Лукашенко, руководителем которой указан глава Федерации профсоюзов республики Михаил Орда.
Всего на сегодняшний день было зарегистрировано 14 инициативных групп по выдвижению кандидатов. Среди них Владимир Непомнящих от Объединённой гражданской партии и Олег Гайдукевич от Либерал-демократической партии Белоруссии. Остальные кандидаты беспартийные.
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН сообщил о текущем рейтинге поддержки населения Александра Лукашенко.
«По апрельским данным одной компании, рейтинг Лукашенко – 12%, у премьер министра - выше. Подтверждений этому на официальных сайтах нет. Более того, государственные социологи уже давно рейтинг Лукашенко не публикуют. Но есть косвенный признак, из-за которого я верю в озвученный рейтинг Лукашенко. 9 мая в Минске пришёл парад и на него, по данным МВД, пришли 15 тысяч человек – в 20 раз меньше, чем в прошлые годы! Это был самый малопосещаемый парад победы за всю историю Республики Беларусь, не смотря на то, что Лукашенко активно зазывал туда людей. Это означает, что нет доверия к нему», - сказал политог.
Дмитрий Болкунец также выразил уверенность в том, что действующий президент Белоруссии победит на предстоящих выборах, сфальсифицировав результаты и ориентируясь на то, с каким числом голосов победил на выборах президента России Владимир Путин.
«Что касается результатов выборов, могу сказать, что давно известно, что в Белоруссии нет выборов с 1996 года. Механизм так устроен, что если главным кандидатом будет обезьяна, то она победит. Не важно, какая там фамилия. Очевидно, что Лукашенко победит. Он может нарисовать себе любой процент голосов, и я думаю он будет сравниваться с Владимиром Путиным. Он покажет не меньше голосов, чем было у Путина или Назарбаева. Думаю, будет примерно 85% голосов. А главным его соперником будет коронавирус», - добавил он.
Кроме того, политолог рассказал о преемнице, которую подобрал себе лукашенко.
«Также я отмечу ещё один момент. Лукашенко до последнего сомневался участвовать ему в этих выборах или нет. Он подобрал себе преемницу – это спикер парламента Наталья Качанова. Но в итоге решил всё же баллотироваться», - сообщил Болкунец.
Накануне эпидемиолог Александр Гинцбург в беседе с НСН, комментируя слова Александра Лукашенко о положительном влиянии прошедшего в Минске 9 мая военного парада на количество выписанных из больниц людей, обвинил белорусского президента в политическом пиаре на теме коронавируса.
«Заявление глубокоуважаемого президента соседней дружественной страны в данном случае, мне кажется, имеет отношение не к научному содержанию проблемы и прогнозам, а к чисто политическим вещам, связанным, по всей видимости, с предстоящими выборами в этой стране. Я не политик и не берусь комментировать эти заявления, потому что они противоречат, с моей точки зрения, всем основным научным принципам эпидемиологии», - отметил он.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
252 тыс.+9 974 / сут.
Умерли
2 305+93 / сут.
Выздоровели
53 530+5 527 / сут.
- Сёмин прокомментировал свой уход из «Локомотива»
- Следователи проверяют уральский завод, создавший огнеопасные ИВЛ
- Объявлено об остановке распространения коронавируса в России
- Москва пока не готова открыть салоны красоты и парикмахерские
- Машинист не нужен. Юрия Сёмина «ушли» из «Локомотива»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru