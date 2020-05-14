Политолог: Лукашенко победит на выборах даже со своим рейтингом в 12%

«По апрельским данным одной компании, рейтинг Лукашенко – 12%, у премьер министра - выше. Подтверждений этому на официальных сайтах нет. Более того, государственные социологи уже давно рейтинг Лукашенко не публикуют. Но есть косвенный признак, из-за которого я верю в озвученный рейтинг Лукашенко. 9 мая в Минске пришёл парад и на него, по данным МВД, пришли 15 тысяч человек – в 20 раз меньше, чем в прошлые годы! Это был самый малопосещаемый парад победы за всю историю Республики Беларусь, не смотря на то, что Лукашенко активно зазывал туда людей. Это означает, что нет доверия к нему», - сказал политог.

Дмитрий Болкунец также выразил уверенность в том, что действующий президент Белоруссии победит на предстоящих выборах, сфальсифицировав результаты и ориентируясь на то, с каким числом голосов победил на выборах президента России Владимир Путин.

«Что касается результатов выборов, могу сказать, что давно известно, что в Белоруссии нет выборов с 1996 года. Механизм так устроен, что если главным кандидатом будет обезьяна, то она победит. Не важно, какая там фамилия. Очевидно, что Лукашенко победит. Он может нарисовать себе любой процент голосов, и я думаю он будет сравниваться с Владимиром Путиным. Он покажет не меньше голосов, чем было у Путина или Назарбаева. Думаю, будет примерно 85% голосов. А главным его соперником будет коронавирус», - добавил он.

Кроме того, политолог рассказал о преемнице, которую подобрал себе лукашенко.

«Также я отмечу ещё один момент. Лукашенко до последнего сомневался участвовать ему в этих выборах или нет. Он подобрал себе преемницу – это спикер парламента Наталья Качанова. Но в итоге решил всё же баллотироваться», - сообщил Болкунец.

Накануне эпидемиолог Александр Гинцбург в беседе с НСН, комментируя слова Александра Лукашенко о положительном влиянии прошедшего в Минске 9 мая военного парада на количество выписанных из больниц людей, обвинил белорусского президента в политическом пиаре на теме коронавируса.

«Заявление глубокоуважаемого президента соседней дружественной страны в данном случае, мне кажется, имеет отношение не к научному содержанию проблемы и прогнозам, а к чисто политическим вещам, связанным, по всей видимости, с предстоящими выборами в этой стране. Я не политик и не берусь комментировать эти заявления, потому что они противоречат, с моей точки зрения, всем основным научным принципам эпидемиологии», - отметил он.

