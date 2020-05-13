Лукашенко обвинили в политическом пиаре на фоне коронавируса

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН заявил, что заявление Лукашенко носит политический характер и не имеет ничего общего с наукой.

«Заявление глубокоуважаемого президента соседней дружественной страны в данном случае, мне кажется, имеет отношение не к научному содержанию проблемы и прогнозам, а к чисто политическим вещам, связанным, по всей видимости, с предстоящими выборами в этой стране. Я не политик и не берусь комментировать эти заявления, потому что они противоречат, с моей точки зрения, всем основным научным принципам эпидемиологии», - отметил он.

По словам Гинцбурга, говорить о влиянии массового мероприятия 9 мая на заболеваемость можно будет только на следующей неделе.

«Мне кажется у нас были уже такие периоды в четыре-пять дней, когда казалось, что наступает стабилизация, а потом опять, к сожалению, начинался определённый рост. Поэтому, по крайней мере, дней это должно продолжаться, то есть в течение одного инкубационного периода вируса, который составляет до 14 дней. А лучше две недели — тогда уже можно с большой вероятностью говорить, что мы перешли в следующую стадию развития эпидситуации», - сказал НСН эпидемиолог.

Власти Белоруссии отказались вводить общенациональный карантин. Они борются очагами распространения инфекции. Рекомендации не проводить крупные мероприятия в стране есть, но повальной отмены нет — в апреле состоялся и общенациональный субботник, рассказывал НСН белорусский политолог Алексей Дзермант.

По мнению Лукашенко, методы белорусских властей оправданны, поскольку приносят результат. Этим же путём пошли западный страны и Россия, которые постепенно стали запускать экономику, добавил белорусский лидер. Согласно данным на 12 мая, в Белоруссии подтверждены 24,8 тысячи случаев заражения новым коронавирусом, скончались 142 пациента.

