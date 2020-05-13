Лукашенко обвинили в политическом пиаре на фоне коронавируса
Эпидемилолог Александр Гинцбург в эфире НСН заявил, что Лукашенко спешит с выводами о эпидемиологических последствиях Парада 9 мая в Минске.
Военный парад, прошедший в Минске 9 мая на фоне эпидемии коронавируса, не привёл к всплеску случаев пневмонии — наоборот, отмечено двукратное снижение, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по мерам поддержки. Его выступление транслировал телеканал ОНТ. Количество выписанных из больниц превысило число госпитализированных, что позволило освободить койки «на всякий случай», добавил он. Лукашенко признался, что переживал по поводу эпидемиологических последствий парада, но был убеждён, что пребывание людей на свежем воздухе не хуже сидения взаперти.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН заявил, что заявление Лукашенко носит политический характер и не имеет ничего общего с наукой.
«Заявление глубокоуважаемого президента соседней дружественной страны в данном случае, мне кажется, имеет отношение не к научному содержанию проблемы и прогнозам, а к чисто политическим вещам, связанным, по всей видимости, с предстоящими выборами в этой стране. Я не политик и не берусь комментировать эти заявления, потому что они противоречат, с моей точки зрения, всем основным научным принципам эпидемиологии», - отметил он.
По словам Гинцбурга, говорить о влиянии массового мероприятия 9 мая на заболеваемость можно будет только на следующей неделе.
«Мне кажется у нас были уже такие периоды в четыре-пять дней, когда казалось, что наступает стабилизация, а потом опять, к сожалению, начинался определённый рост. Поэтому, по крайней мере, дней это должно продолжаться, то есть в течение одного инкубационного периода вируса, который составляет до 14 дней. А лучше две недели — тогда уже можно с большой вероятностью говорить, что мы перешли в следующую стадию развития эпидситуации», - сказал НСН эпидемиолог.
Власти Белоруссии отказались вводить общенациональный карантин. Они борются очагами распространения инфекции. Рекомендации не проводить крупные мероприятия в стране есть, но повальной отмены нет — в апреле состоялся и общенациональный субботник, рассказывал НСН белорусский политолог Алексей Дзермант.
По мнению Лукашенко, методы белорусских властей оправданны, поскольку приносят результат. Этим же путём пошли западный страны и Россия, которые постепенно стали запускать экономику, добавил белорусский лидер. Согласно данным на 12 мая, в Белоруссии подтверждены 24,8 тысячи случаев заражения новым коронавирусом, скончались 142 пациента.
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