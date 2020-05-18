Политолог: Лукашенко берёт деньги, которые придётся отдавать его потомкам

«Сумма там, судя по тому что анонсировали белорусские чиновники, идёт около 4 млрд долларов. Причём никакой информации о том, что эти ресурсы будут заимствованы у Российской Федерации, нет. Обращения были в МВФ, в Европейский банк реконструкции и развития, к Китаю и некоторые гранты они планируют получить по линии восточного партнёрства Европейского союза. Белоруссия пока не достигла критического порога внешнего государственного долга, и вопрос привлечения средств в республику решиться без помощи Российской Федерации, что очень важно», - сказал политолог.

Он также уверен, что белорусская экономика сегодня не в состоянии погасить такие долги, и возвращать деньги придётся другому поколению.

«Я думаю, что нынешняя белорусская экономика не в состоянии будет гасить эти долги. Но при условии проведения реформ, республика имеет потенциал и возможности, чтобы рассчитаться с ними в будущем. Пока Лукашенко берёт деньги для стабилизации своей экономики, а возвращать придётся его потомкам, потому что эти долги и кредиты долгосрочные», - добавил Болкунец.

Ранее глава белорусского МИДа Владимир Макей заявил о начале поставок нефти из США в республику. Как пишет Интерфакс, он подчеркнул, что стороны договорились об этом во время визита в Минск 1 февраля госсекретаря США Майкла Помпео.

Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН назвал безумием попытку Белоруссии закупать нефть у других поставщиков.

«Сегодняшний нефтяной спор между Россией и Белоруссией базируется на желании последней покупать российскую нефть также дёшево, как это было раньше, оставаясь привилегированным покупателем. В этом плане попытка закупать нефть у других поставщиков выглядит безумием, просто потому, что так не решается базовая задача. Никто другой в мире не предоставит Белоруссии скидку на нефть в тех же объёмах, в которых её предоставляла Россия», - сообщил эксперт.

