Политолог: Лукашенко берёт деньги, которые придётся отдавать его потомкам
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец заявил НСН, что нынешняя белорусская экономика не способна погасить те долги, которые власти берут у Запада.
Белоруссия ведёт переговоры о привлечении около 3 млрд долларов в экономику страны. Эту информацию предоставил глава Минфина Белоруссии Максим Ермолович, пишет «Политика сегодня».
Отмечается, что привлечение внешних ресурсов необходимо, чтобы поддержать экономику в условиях кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН заявил, что, основываясь на информации, которую давали белорусские чиновники, речь идёт на самом деле о привлечении 4 млрд долларов, без помощи России.
«Сумма там, судя по тому что анонсировали белорусские чиновники, идёт около 4 млрд долларов. Причём никакой информации о том, что эти ресурсы будут заимствованы у Российской Федерации, нет. Обращения были в МВФ, в Европейский банк реконструкции и развития, к Китаю и некоторые гранты они планируют получить по линии восточного партнёрства Европейского союза. Белоруссия пока не достигла критического порога внешнего государственного долга, и вопрос привлечения средств в республику решиться без помощи Российской Федерации, что очень важно», - сказал политолог.
Он также уверен, что белорусская экономика сегодня не в состоянии погасить такие долги, и возвращать деньги придётся другому поколению.
«Я думаю, что нынешняя белорусская экономика не в состоянии будет гасить эти долги. Но при условии проведения реформ, республика имеет потенциал и возможности, чтобы рассчитаться с ними в будущем. Пока Лукашенко берёт деньги для стабилизации своей экономики, а возвращать придётся его потомкам, потому что эти долги и кредиты долгосрочные», - добавил Болкунец.
Ранее глава белорусского МИДа Владимир Макей заявил о начале поставок нефти из США в республику. Как пишет Интерфакс, он подчеркнул, что стороны договорились об этом во время визита в Минск 1 февраля госсекретаря США Майкла Помпео.
Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН назвал безумием попытку Белоруссии закупать нефть у других поставщиков.
«Сегодняшний нефтяной спор между Россией и Белоруссией базируется на желании последней покупать российскую нефть также дёшево, как это было раньше, оставаясь привилегированным покупателем. В этом плане попытка закупать нефть у других поставщиков выглядит безумием, просто потому, что так не решается базовая задача. Никто другой в мире не предоставит Белоруссии скидку на нефть в тех же объёмах, в которых её предоставляла Россия», - сообщил эксперт.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
291 тыс.+8 926 / сут.
Умерли
2 722+91 / сут.
Выздоровели
70 209+2 836 / сут.
- Умер знаменитый французский актер, снимавшийся у культовых режиссёров
- Ещё один депутат Госдумы заразился коронавирусом
- Путин и Эрдоган обсудили по телефону борьбу с коронавирусом
- Опрос: Почти четверть россиян на «удалёнке» прибавили в весе
- «Абсолютный приоритет»: Мишустин рассказал о выплатах надбавок медикам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru