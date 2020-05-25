Сотрудничество Минска и Пекина по ракетостроению назвали регрессом для Белоруссии

«Из того, что заявляет Лукашенко, многое надо делить на десять. Что касается взаимодействия с Китаем, надо сказать, что если Белоруссия пойдет на такое взаимодействие, то по ключевым направлениям для них это будет шаг назад. Потому что советские технологии, выросшие из них российские военные технологии, да и белорусские тоже, опережают то, чего добился Китай. У Китая действительно есть ряд направлений, по которым они шагнули хорошо вперед. Это касается военно-морского флота, но для Белоруссии, как я понимаю, это не актуально, пока она выхода к морю не имеет. Это беспилотная авиация, видимо именно здесь Белоруссия может сотрудничать с Китаем. Но что касается ракетных технологий, то, что имеет Россия, далеко опережает то, что имеет Китай. Поэтому я не думаю, что на такой регресс пойдут белорусские производители вооружения военной техники», – предположил он.

Ранее главный редактор журнала «Арсенал Отечества» в беседе с НСН прокомментировал данные по тратам на оборону. Согласно докладу Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в 2019 году Россия направила более 65 млрд долларов на оборону страны. Военные расходы в большем количестве были зафиксированы в США, Китае и Индии. Но, по мнению Виктора Мураховского, этим данным верить нельзя.

