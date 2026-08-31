СМИ: Экспорт зерна из России смещается с Черного моря на Балтику
Российские экспортеры зерна перенаправляют поставки в Балтийское море, включая порты стран Балтии, после атак украинских дронов в Черном и Азовском морях. Как сообщили трейдеры и аналитики Reuters, участникам рынка пришлось искать альтернативные маршруты для отгрузки продукции.
Согласно отраслевым данным, в последний экспортный сезон через порты Азовского и Черного морей Россия отгрузила 46,3 млн тонн зерна, что составило 90% всего морского экспорта. Через российские балтийские порты было отправлено лишь около 1 млн тонн. Однако к 18 августа объем заявок на железнодорожные перевозки в балтийском направлении достиг 5 млн тонн, тогда как для Новороссийска и Туапсе показатель составил 6 млн тонн.
Аналитики отмечают, что экспортеры все чаще обращаются к портам стран Балтии, прежде всего Латвии, и ожидают резкого роста объемов поставок уже в сентябре. Несмотря на напряженные отношения с балтийскими соседями, транзит продолжается.
Эксперты прогнозируют, что в текущем сезоне экспорт через страны Балтии может достичь 5-6 млн тонн, а при задействовании эстонских портов - до 10 млн тонн.
Руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов в беседе с НСН ранее заявил, что Россия может помочь Европе с урожаем на фоне засухи.
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