СМИ: Экспорт зерна из России смещается с Черного моря на Балтику

Российские экспортеры зерна перенаправляют поставки в Балтийское море, включая порты стран Балтии, после атак украинских дронов в Черном и Азовском морях. Как сообщили трейдеры и аналитики Reuters, участникам рынка пришлось искать альтернативные маршруты для отгрузки продукции.

Согласно отраслевым данным, в последний экспортный сезон через порты Азовского и Черного морей Россия отгрузила 46,3 млн тонн зерна, что составило 90% всего морского экспорта. Через российские балтийские порты было отправлено лишь около 1 млн тонн. Однако к 18 августа объем заявок на железнодорожные перевозки в балтийском направлении достиг 5 млн тонн, тогда как для Новороссийска и Туапсе показатель составил 6 млн тонн.