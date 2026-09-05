МО: ВС РФ поразили комбинаты-поставщики металлопродукции ВСУ в Днепропетровской области

При этом в Николаеве и Николаевской области ВС РФ удалось поразить логистический центр, который использовали для хранения имущества военного назначения, и электроподстанцию «Николаевская». Кроме того, в Одесской области в населенном пункте Дачное был уничтожен логистический центр, использовавшийся для хранения имущества военного назначения, а в порту «Черноморск» — морское судно типа «сухогруз» с вооружением и военным имуществом для ВСУ.

В ведомстве также рассказали, что вечером 4 сентября российские военные в Киевской области на Украине поразили логистический центр «Святопетровский», использовавшийся для хранения военного имущества, а также две площадки хранения и распределения топлива для ВСУ в военном городке Блиставица аэродрома Гостомель. К тому же в населенном пункте Бровары был ликвидирован центр радио- и радиотехнической разведки.

Ранее в МО сообщили, что российские силы ПВО минувшей ночью уничтожили 53 украинских беспилотника над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».