МО: ВС РФ поразили комбинаты-поставщики металлопродукции ВСУ в Днепропетровской области
Ночью 5 августа российские военные ударили по комбинатам металлургической промышленности в Днепропетровской области, которые обеспечивали предприятия ВПК Украины, а также по логистическим центрам и электроподстанции в других регионах страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что в Днепропетровской области были поражены металлургический комбинат Днепродзержинск («Каметсталь») и металлургический завод Днепр («Днепровский металлургический завод»). Отмечается, что это были крупнейшие поставщики металлопродукции для военного производства Украины. Удары были нанесены высокоточным оружием наземного базирования и ударными дронами большой дальности.
При этом в Николаеве и Николаевской области ВС РФ удалось поразить логистический центр, который использовали для хранения имущества военного назначения, и электроподстанцию «Николаевская». Кроме того, в Одесской области в населенном пункте Дачное был уничтожен логистический центр, использовавшийся для хранения имущества военного назначения, а в порту «Черноморск» — морское судно типа «сухогруз» с вооружением и военным имуществом для ВСУ.
В ведомстве также рассказали, что вечером 4 сентября российские военные в Киевской области на Украине поразили логистический центр «Святопетровский», использовавшийся для хранения военного имущества, а также две площадки хранения и распределения топлива для ВСУ в военном городке Блиставица аэродрома Гостомель. К тому же в населенном пункте Бровары был ликвидирован центр радио- и радиотехнической разведки.
Ранее в МО сообщили, что российские силы ПВО минувшей ночью уничтожили 53 украинских беспилотника над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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