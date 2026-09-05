СМИ: Латвия и Литва хотят остановить транзит зерна из России
Латвия и Литва рассматривают возможность прекращения транзита зерна из России через свои порты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, Рига собирается обсудить полный запрет на такие маршруты уже во вторник.
При этом премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс рассказал СМИ, что при введении ограничений меры не затронут транзит зерна между Калининградской областью и другими российскими регионами через республику.
Ранее трейдеры и аналитики отметили, что экспортеры зерна из РФ перенаправляют поставки в Балтийское море после атак украинских дронов в Черном и Азовском морях.
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