В Великобритании предложили увеличить расходы на оборону за счет инвалидов
В Великобритании предложили увеличить расходы на оборону за счет инвалидов, сообщает The Times.
Дело в том, что лидер консерваторов Кеми Баденок призвала пересмотреть льготы для людей с ограниченными возможностями здоровья и жилищные пособия, чтобы увеличить расходы на оборону из-за желания противостоять России. Кроме того, она предложила сделать это путем обложения НДС автомобилей.
По планам политика, Лондон должен изыскать около £10 млрд ежегодно, чтобы к 2030 году поднять военные расходы до отметки 3% от валового внутреннего продукта.
Ранее председатель совета международного движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что украинские власти собираются использовать британские беспилотники и баллистические ракеты для террористических атак по России с акцентом на московский регион, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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