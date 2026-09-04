По словам собеседника НСН, Россия потенциально заинтересована в улучшении отношений с соседями, но все зависит от того, насколько выгодными могут быть условия такого дипломатического потепления.

«Пусть они со своей стороны делают, что хотят. Их доля – их воля. Не знаю, нравится ли это самим финнам. Мы будем прагматично подходить к вопросу, и смотреть. Если нам будет выгодно – будем сотрудничать. Они ведут себя как малые дети, и это надоело. Если бы дроны не пропускали через свою территорию, вообще проблем бы не было. Нравится нам это или нет, это наши соседи, но соседи какие-то нестабильные. За стеной постоянно раздаются крики, шум, гам», - уточнил он.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с НСН подчеркнул, что в такой ситуации первой заявить о стремлении улучшения отношений должна Финляндия.

«Понятно, что финны несут убытки. Об этом много говорят. Думаю, должен наступить какой-то критический момент, и люди перестанут терпеть власть, которая работает против своего народа. Если в Финляндии заинтересованы, мы готовы к улучшению отношений. Не думаю, что мы будем что-то менять, пока они не изменят свой подход», - отметил он.

В 2023 году Финляндия начала закрывать пункты пропуска на границе с Россией, объясняя это ростом числа просителей убежища из третьих стран. В дальнейшем ограничения бессрочно продлили. На данный момент все сухопутные переходы закрыты, напоминает «Радиоточка НСН».

