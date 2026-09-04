В Госдуме назвали условие потепления в отношениях с Финляндией
Россия готова устанавливать добрососедские отношения с Финляндией, но на выгодных для себя условиях и после инициативы со стороны республики, сказали НСН Андрей Колесник и Алексей Чепа.
Правительство Финляндии до сих пор высказывало полярные заявления относительно России, но Москва не исключает потепления отношений на выгодных для себя условиях, заявил в беседе с НСН член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
Правительство Финляндии предложило продлить срок действия закона по борьбе с несанкционированным въездом через восточную границу с Россией до 31 декабря 2028 года, сообщила пресс-служба МВД республики. Как подчеркнули в ведомстве,
угроза миграции на границе Финляндии с Россией остается «высокой». Колесник допустил, что подобными действиями руководство страны выстреливает себе в ногу.
«Финская политика в состоянии какой-то нестабильности. Президент Финляндии Александр Стубб заявляет то об одном, то о другом. То важно сотрудничать с Россией, то с ней не надо разговаривать. Видимо, пытается брать пример со старшего товарища Дональда Трампа, но это несравнимые величины. Трамп – президент великой державы, а Стубб – временная фигура, в истории вряд ли останется. Руководство Финляндии периодически стреляет себе в ногу, видимо, получая от этого какое-то удовольствие. Непонятно, чего они хотят всем этим добиться. Все-таки Финляндия – северная страна, видимо, они пытаются отморозить себе уши, и им это удается», - сказал он.
По словам собеседника НСН, Россия потенциально заинтересована в улучшении отношений с соседями, но все зависит от того, насколько выгодными могут быть условия такого дипломатического потепления.
«Пусть они со своей стороны делают, что хотят. Их доля – их воля. Не знаю, нравится ли это самим финнам. Мы будем прагматично подходить к вопросу, и смотреть. Если нам будет выгодно – будем сотрудничать. Они ведут себя как малые дети, и это надоело. Если бы дроны не пропускали через свою территорию, вообще проблем бы не было. Нравится нам это или нет, это наши соседи, но соседи какие-то нестабильные. За стеной постоянно раздаются крики, шум, гам», - уточнил он.
В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с НСН подчеркнул, что в такой ситуации первой заявить о стремлении улучшения отношений должна Финляндия.
«Понятно, что финны несут убытки. Об этом много говорят. Думаю, должен наступить какой-то критический момент, и люди перестанут терпеть власть, которая работает против своего народа. Если в Финляндии заинтересованы, мы готовы к улучшению отношений. Не думаю, что мы будем что-то менять, пока они не изменят свой подход», - отметил он.
В 2023 году Финляндия начала закрывать пункты пропуска на границе с Россией, объясняя это ростом числа просителей убежища из третьих стран. В дальнейшем ограничения бессрочно продлили. На данный момент все сухопутные переходы закрыты, напоминает «Радиоточка НСН».
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