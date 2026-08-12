Очень хороший урожай зерна в этом году обернулся экономической катастрофой — на фоне вражеских прилетов по терминалам в Азовском и Черноморском бассейне отгрузки почти остановлены, а цены падают колоссальными темпами. Об этом НСН заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

«Экономическая ситуация выглядит очень плохо, несмотря на очень хороший урожай в перспективе. Чем лучше урожай, тем хуже перспективы в экономике. Связано это с тем, что у нас полностью остановились отгрузки в Азовском бассейне и очень тяжелая ситуация в Черноморском бассейне. Вчера были прилеты в Новороссийск, пострадали два крупнейших терминала, остались всего два целых терминала. Идет беспрецедентное давление на внутренний рынок, закрома пополняются каждый день, спрос при этом остановился. Экспортеры практически перестали закупать зерно, на этом фоне останавливают закупки и внутренние переработчики. Сегодня цены падают по 100, а то и по 200 рублей ежедневно. Они уже опустились ниже 12 000 рублей за стандартную пшеницу четвертого класса против 15 000 рублей в прошлом сезоне. Это очень серьезное снижение, остановить его в ближайшее время не получится. Фуражное зерно закупают и вовсе по 6 000 рублей на внутреннем рынке. Это катастрофический уровень, колоссальные убытки», — сказал Злочевский.