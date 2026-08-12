«Колоссальные убытки!»: Аграрии озвучили главные проблемы отрасли
Если не удастся найти достаточного финансирования, озимый сев станет провальным, сказал НСН Аркадий Злочевский.
Очень хороший урожай зерна в этом году обернулся экономической катастрофой — на фоне вражеских прилетов по терминалам в Азовском и Черноморском бассейне отгрузки почти остановлены, а цены падают колоссальными темпами. Об этом НСН заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
«Экономическая ситуация выглядит очень плохо, несмотря на очень хороший урожай в перспективе. Чем лучше урожай, тем хуже перспективы в экономике. Связано это с тем, что у нас полностью остановились отгрузки в Азовском бассейне и очень тяжелая ситуация в Черноморском бассейне. Вчера были прилеты в Новороссийск, пострадали два крупнейших терминала, остались всего два целых терминала. Идет беспрецедентное давление на внутренний рынок, закрома пополняются каждый день, спрос при этом остановился. Экспортеры практически перестали закупать зерно, на этом фоне останавливают закупки и внутренние переработчики. Сегодня цены падают по 100, а то и по 200 рублей ежедневно. Они уже опустились ниже 12 000 рублей за стандартную пшеницу четвертого класса против 15 000 рублей в прошлом сезоне. Это очень серьезное снижение, остановить его в ближайшее время не получится. Фуражное зерно закупают и вовсе по 6 000 рублей на внутреннем рынке. Это катастрофический уровень, колоссальные убытки», — сказал Злочевский.
При этом основные последствия сложившейся ситуации россияне ощутят на себе лишь в следующем году, предупредил собеседник НСН.
«Главные последствия мы почувствуем не в нынешнем, а в следующем сезоне. Сейчас нам урожая хватит на обеспечение всех внутренних потребностей, а вот как мы проведем озимый сев по осени, большой вопрос. Взять деньги неоткуда, кредитные ресурсы недоступны, авансирования никто не проводит, из-за этого приходится торговать с такими убытками. Если мы не получим достаточного количества финансирования, озимый сев будет провальным», — отметил он.
Ранее Злочевский заявил, что сегодня убрано уже больше половины площадей, показатели урожая достаточно неплохие, однако ждать, что они превысят прошлогодние результаты, не приходится.
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