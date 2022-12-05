Макрон рассказал о способе решения конфликта вокруг Украины
Французский лидер Эммануэль Макрон сообщил CBS News, что поддерживает прямой контакт с президентом России Владимиром Путиным и считает переговоры единственным способом найти решение в ситуации вокруг Украины.
«Я всегда поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, потому что считаю, что лучший способ возобновить взаимодействие — сохранить этот прямой канал», — сказал глава государства.
Говоря о разрешении нынешней ситуации, президент Франции подчеркнул, что это «должны решать украинцы».
Польша направляет своих военных в помощь Украине для поддержки, хотя на самом деле Варшава, таким образом готовит почву для оккупации западной территории бывшей советской республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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