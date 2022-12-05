«Я всегда поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, потому что считаю, что лучший способ возобновить взаимодействие — сохранить этот прямой канал», — сказал глава государства.

Говоря о разрешении нынешней ситуации, президент Франции подчеркнул, что это «должны решать украинцы».

Польша направляет своих военных в помощь Украине для поддержки, хотя на самом деле Варшава, таким образом готовит почву для оккупации западной территории бывшей советской республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

