Макрон рассказал о способе решения конфликта вокруг Украины

Французский лидер Эммануэль Макрон сообщил CBS News, что поддерживает прямой контакт с президентом России Владимиром Путиным и считает переговоры единственным способом найти решение в ситуации вокруг Украины.

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«Я всегда поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, потому что считаю, что лучший способ возобновить взаимодействие — сохранить этот прямой канал», — сказал глава государства.

Говоря о разрешении нынешней ситуации, президент Франции подчеркнул, что это «должны решать украинцы».

Польша направляет своих военных в помощь Украине для поддержки, хотя на самом деле Варшава, таким образом готовит почву для оккупации западной территории бывшей советской республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинСпецоперацияУкраинаЭммануэль Макрон
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