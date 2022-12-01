Лавров заявил, что Россия никогда не просила о переговорах с Украиной

Россия не просила о проведении переговоров с Украиной, тем не менее, Москва готова выслушать другую сторону. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.

Экс-глава ЦРУ: Кризис на Украине закончится переговорами

Глава внешнеполитического ведомства указал на звучащие обвинения в адрес России, которая якобы просит о переговорах, чтобы «собрать силы дополнительные для проведения специальной военной операции».

«Это и смешно, и неприятно потому, что люди врут, врут откровенно. Никогда ни о каких переговорах мы не просили, но всегда говорили, что, если кто-то имеет интерес к переговорному решению, мы готовы выслушать», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль ждет от Киева политической воли и готовности обсуждать требования России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФУкраинаРоссияСергей Лавров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры