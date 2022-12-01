Лавров заявил, что Россия никогда не просила о переговорах с Украиной
Россия не просила о проведении переговоров с Украиной, тем не менее, Москва готова выслушать другую сторону. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.
Глава внешнеполитического ведомства указал на звучащие обвинения в адрес России, которая якобы просит о переговорах, чтобы «собрать силы дополнительные для проведения специальной военной операции».
«Это и смешно, и неприятно потому, что люди врут, врут откровенно. Никогда ни о каких переговорах мы не просили, но всегда говорили, что, если кто-то имеет интерес к переговорному решению, мы готовы выслушать», — цитирует Лаврова РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль ждет от Киева политической воли и готовности обсуждать требования России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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