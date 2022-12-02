Чавушоглу: Запад должен принудить Украину к переговорам с Россией
Некоторые страны Запада не заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на конференции «Средиземноморские диалоги», сообщают «Известия».
Тем не менее, по словам турецкого министра, им следует убедить Киев сесть за стол переговоров с Москвой.
Чавушоглу признал, что сделать это сейчас будет сложнее, чем в марте, когда представители Украины и России встречались в Анталье и Стамбуле.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал украинского лидера Владимира Зеленского активизировать усилия ради завершения конфликта, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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