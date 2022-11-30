Спикер парламента Кубы выступил за переговорное решение конфликта на Украине

Он напомнил, что Куба на ранних порах отмечала, что конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы Соединенные Штаты и Североатлантический альянс не приближались к границам России.

«Хотел бы самым решительным образом осудить односторонние санкции, введенные правительствами Запада в целом и в частности США», - приводит РИА Новости слова Ласо Эрнандеса.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес заявил, что Гавана ценит усилия, которые прилагает Москва для движения мира к многополярности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

