Спикер парламента Кубы выступил за переговорное решение конфликта на Украине
Куба выступает за переговорное решение конфликта на Украине, которое бы учитывало интересы всех сторон. Об этом заявил председатель Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета республики Эстебан Ласо Эрнандес.
Он напомнил, что Куба на ранних порах отмечала, что конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы Соединенные Штаты и Североатлантический альянс не приближались к границам России.
«Хотел бы самым решительным образом осудить односторонние санкции, введенные правительствами Запада в целом и в частности США», - приводит РИА Новости слова Ласо Эрнандеса.
Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес заявил, что Гавана ценит усилия, которые прилагает Москва для движения мира к многополярности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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