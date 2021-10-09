Кто виноват и что делать? В Британии назвали инициаторов энергетического кризиса

Рядовые британцы-читатели газеты Daily Mail – считают, что искусственный дефицит газа в Европе создала не Россия, которую на Западе обвиняют в энергетическом шантаже в связи с достройкой и сертификацией «Северного потока-2», а США.

«Россия хочет продавать больше газа. Бюрократы из США и Европы откладывают запуск трубопровода. Цены не падают, а растут... Но при чем тут Россия?», – цитирует одного из комментаторов РИА Новости.

По мнению других читателей, ответственность за энергетический кризис лежит на США.

«Они использовали санкции, чтобы отложить строительство новых трубопроводов <…> Это было их целью с самого начала. США не собирались продавать газ в Европу... они экспортируют газ только несколько месяцев в году и импортируют его зимой», – заявил casaloco.