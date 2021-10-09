Кто виноват и что делать? В Британии назвали инициаторов энергетического кризиса
Эксперты спрогнозировали, как снижение мировых цен на газ отразится на экономике и политике России.
Рядовые британцы-читатели газеты Daily Mail – считают, что искусственный дефицит газа в Европе создала не Россия, которую на Западе обвиняют в энергетическом шантаже в связи с достройкой и сертификацией «Северного потока-2», а США.
«Россия хочет продавать больше газа. Бюрократы из США и Европы откладывают запуск трубопровода. Цены не падают, а растут... Но при чем тут Россия?», – цитирует одного из комментаторов РИА Новости.
По мнению других читателей, ответственность за энергетический кризис лежит на США.
«Они использовали санкции, чтобы отложить строительство новых трубопроводов <…> Это было их целью с самого начала. США не собирались продавать газ в Европу... они экспортируют газ только несколько месяцев в году и импортируют его зимой», – заявил casaloco.
Читатели раскритиковали и британские власти, пытавшиеся обвинить в росте цен на газ президента РФ Владимира Путина.
«Наши власти в прошлом приняли глупые решения и ничего не спланировали заранее, а теперь они обвиняют Путина. Мне стыдно за свою страну, стыдно просить о чем-то Россию», – написал Plato England.
По словам гендиректора международной газовой и инжиниринговой компании Linde Engineering Юргена Новицки, европейские страны не обеспечили поставки газа к тому моменту, когда спрос восстанавливающихся после локдаунов экономик превысил предложение.
Так, 7 октября биржевая цена на газ взлетела до исторических 1 969 долларов за 1 тыс. куб. м, однако днем она рухнула на 600 долларов, отыграв весь утренний рост. К 14:35 стоимость 1 тыс. куб. м газа составила 1 325 долларов. Газета Financial Times отмечала, что это произошло после заявления Владимира Путина о том, что Россия может способствовать стабилизации ситуации на газовом рынке.
В свою очередь, директор Центра исследований в нефтегазовой сфере НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что на динамику цен на газ влияет целый ряд факторов.
«Мы всегда видим, что, когда цены и котировки скачут вверх, после происходит определенная коррекция. Тут сочетание и ситуации рыночной, и определенных интересов финансовых игроков, которые фиксируют позиции. Ну, естественно, подействовали и заявления России, в которых говорилось о том, что интереса в высоких ценах в принципе нет. И, по возможности, есть готовность стабилизировать», - подчеркнул Кулагин.
Сообщения в СМИ о том, что Путин обрушил мировую цену на газ, касаются только фьючерсного рынка и не повлияют на расчеты с Россией по долгосрочным контрактам. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.
«Нужно разделять два рынка: спотовый и фьючерсный. Мы в текущей ситуации говорим исключительно о котировках на фьючерсном рынке. Этот рынок высокоспекулятивный. На нем ситуация начала обостряться в конце лета-начала осени, когда участникам рынка стало ясно, что Европейский союз отстает по показателям закачки газа в подземные хранилища, которую необходимо провести для подготовки к отопительному сезону. Ценообразование по долгосрочным контрактам связано не с фьючерсным рынком, а рынком спотовым. Там, безусловно, цены находятся на высоком уровне, но тех значительных скачков, которые были на фьючерсах, не происходило», - отметил эксперт.
Ранее замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, какие последствия могли ждать европейцев о из-за рекордно высоких цен на газ, которые своим заявлением «обрушил» Владимир Путин.
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