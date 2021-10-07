Сигнал Путина. Экономист рассказал, что стабилизировало мировые цены на газ
Директор Центра исследований в нефтегазовой сфере НИУ ВШЭ также заявил, что стабилизирующее влияние на рынок окажет и запуск «Северного потока – 2».
Мировые цены на газ снизились после заявления Владимира Путина о готовности России стабилизировать цены на энергоносители. Об этом сообщает издание Financial Times.
В свою очередь, директор Центра исследований в нефтегазовой сфере НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что на динамику цен на газ влияет целый ряд факторов.
«Мы всегда видим, что когда цены и котировки скачут вверх, после происходит определенная коррекция. Тут сочетание и ситуации рыночной, и определенных интересов финансовых игроков, которые фиксируют позиции. Ну, естественно, подействовали и заявления России, в которых говорилось о том, что интереса в высоких ценах в принципе нет. И, по возможности, есть готовность стабилизировать», - подчеркнул Кулагин.
Говоря о запуске «Северного потока – 2», собеседник «Радиоточки НСН» заявил, что чем раньше газопровод будет запущен, тем более стабилизирующее влияние будет оказано на рынок.
«Потому что это – дополнительные маршруты поставок, достаточно короткие и удобные. Мне кажется, что здесь картинка полностью понятна. Но, опять же, есть вопрос всех процедур, которые нужно пройти для того, чтобы он вошёл в эксплуатацию. При этом, у регуляторов, которые выдают разрешения, есть определенный маневр в части того, чтобы процедуры затягивать или не затягивать. Думаю, что сигналы последнего времени должны найти своё отражение в тех решениях, которые будут приняты нашими европейскими партнёрами», - резюмировал Кулагин.
Напомним, в первой половине дня среды биржевая цена на газ взлетела до исторических 1 969 долларов за 1 тыс. куб. м, однако днем она рухнула на 600 долларов, отыграв весь утренний рост. К 14:35 стоимость 1 тыс. куб. м газа составила 1 325 долларов. Газета Financial Times отмечала, что это произошло после заявления Владимира Путина о том, что Россия может способствовать стабилизации ситуации на газовом рынке.
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