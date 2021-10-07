Сигнал Путина. Экономист рассказал, что стабилизировало мировые цены на газ

Мировые цены на газ снизились после заявления Владимира Путина о готовности России стабилизировать цены на энергоносители. Об этом сообщает издание Financial Times.

В свою очередь, директор Центра исследований в нефтегазовой сфере НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что на динамику цен на газ влияет целый ряд факторов.

«Мы всегда видим, что когда цены и котировки скачут вверх, после происходит определенная коррекция. Тут сочетание и ситуации рыночной, и определенных интересов финансовых игроков, которые фиксируют позиции. Ну, естественно, подействовали и заявления России, в которых говорилось о том, что интереса в высоких ценах в принципе нет. И, по возможности, есть готовность стабилизировать», - подчеркнул Кулагин.