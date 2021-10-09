В Великобритании рассказали, как страна «оказалась во власти Путина»
Переориентация Великобритании на импорт газа из-за границы вместо развития добычи на собственной территории привела к тому, что страна «оказалась во власти» президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет газета Daily Mail.
По данным издания, Соединенное Королевство находится на лидирующих позициях по потреблению газа в Европе, поэтому особенно остро ощущает проблему дефицита топлива. При этом за последнее двадцатилетие страна сократила добычу газа на месторождениях в Северном и Ирландском морях и ввозит энергоносители из-за рубежа.
Как отмечает Daily Mail, Британия не использует огромные запасы сланцевого газа и все больше «усиливает свою энергетическую уязвимость, используя систему поставок "точно в срок"». Издание напомнило, что в 2017 году Лондон закрыл газовое хранилище на побережье в Йоркшире, связанное с месторождением Раф. По мнению газеты, это стало проявлением крайнего безрассудства со стороны правительства.
«Прошло четыре года, и практика показала, что это было катастрофическое решение, из-за которого мы оказались во власти Путина», — отмечается в материале.
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