По данным издания, Соединенное Королевство находится на лидирующих позициях по потреблению газа в Европе, поэтому особенно остро ощущает проблему дефицита топлива. При этом за последнее двадцатилетие страна сократила добычу газа на месторождениях в Северном и Ирландском морях и ввозит энергоносители из-за рубежа.

Как отмечает Daily Mail, Британия не использует огромные запасы сланцевого газа и все больше «усиливает свою энергетическую уязвимость, используя систему поставок "точно в срок"». Издание напомнило, что в 2017 году Лондон закрыл газовое хранилище на побережье в Йоркшире, связанное с месторождением Раф. По мнению газеты, это стало проявлением крайнего безрассудства со стороны правительства.

«Прошло четыре года, и практика показала, что это было катастрофическое решение, из-за которого мы оказались во власти Путина», — отмечается в материале.

