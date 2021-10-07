«Тигр, работа и мороженое». Путин встречает день рождения широким «газовым жестом» для Европы
Цены на газ в Европе, чуть было не пробившие $2000 за тысячу кубов, «резко повернулись вниз» на словах Путина, пишет Financial Times.
Президент России Владимир Путин 7 октября празднует 69-летие, накануне которого он сделал ряд заявлений, существенно снизивших цены на газ на радость обеспокоенной кризисом Европе. В ходе торгов 6 октября цены на газ в Европе чуть не пробили небывалые $2000 за тысячу кубометров, однако к закрытию торгов на бирже ICE опустились ниже $1250.
Как отмечает британское деловое издание Financial Times, такой эффект произвели слова Путина в ходе совещания по вопросам развития энергетики.
СПАСЕНИЕ ЕВРОПЫ
«Рыночные цены на газ резко повернулись вниз в среду после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его страна готова стабилизировать стремительно растущие мировые цены на энергоносители», — отмечает издание.
Путин накануне дня рождения поддержал инициативу увеличить предложение газа на рынке на фоне роста цен на энергоносители в Европе.
«Вы предложили увеличить предложение газа на рынке, на бирже, чтобы сбить спекулятивный спрос и ажиотаж в Европе. Это можно сделать, но, конечно, можно и нужно это делать не на споте в Европе, а, как вы и сказали, на бирже в Санкт-Петербурге», - сказал президент, обращаясь к вице-премьеру Александру Новаку.
Кроме того, Путин призвал «Газпром» выполнять все контрактные обязательства по транзиту газа через Украину даже в ущерб собственной выгоде.
«Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту, прокачке нашего газа через территорию Украины, через ГТС Украины. Во-первых, не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день. А во-вторых, не нужно подрывать доверие к Газпрому как к абсолютно надежному партнеру во всех отношениях», - подчеркнул президент.
При этом он отметил, что при поставках газа по новым маршрутам в обход Украины «Газпром» мог бы сэкономить примерно $3 млрд в год.
Путин также подробно объяснил, почему выросли цены на газ в Европе, подчеркнув, что потребители в континентальной части Старого Света страдают от решения Еврокомиссии перейти на биржевую торговлю газом.
ЛУЧШИЙ ПОДАРОЧЕК - ЭТО...
Ну а в сам день рождения Путин будет работать.
«Насколько мне известно, у него (Путина - прим. НСН) есть рабочие планы в этот день, несмотря на день рождения», - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
При этом Песков отметил, что Путин «частенько проводит рабочие мероприятия в свой личный праздник».
«Никто не сомневается, что, по крайней мере, вечером он как-то с родными и близкими обязательно отметит, так бывает чаще всего», - добавил он.
Песков также сообщил, что у Путина «сейчас уже нет такой особой самоизоляции», намекая на недавний двухнедельный карантин президента.
В преддверии 69-летия президента России СМИ размышляют о подарке главе государства.
В прошлом году подарком ко дню рождения Путина стал пуск крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон», напоминает РИА Новости. В числе других необычных подарков президенту упоминаются двухмесячный уссурийский тигренок, копия шапки Мономаха, хрустальный крокодил и покрывало с изображением рукопожатия Путина и Сильвио Берлускони, которое итальянский политик подарил коллеге и другу в 2017 году.
Ранее высказывались предположения, что подарком Путину в 2021 году сможет стать запуск газопровода «Северный поток-2».
Однако, в конце августа ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснял Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что это событие не будут «привязывать» ко дню рождения национального лидера, как это практиковалось в советские времена.
«Стратегически неправильно привязываться ко дню рождения, потому что это даст козырь противникам «Северного потока-2». Они заявляют, что этот газопровод – исключительно политический, а Россия настаивает, что это экономический проект. И если запускать его ко дню рождения отдельных политиков, тогда противники проекта скажут: "Вот видите, мы же говорили, что это политический проект. Это личный подарок Путину, потому что он не любит Украину и загадал на прошлый день рождения ее лишить транзита". Так что почву для подобных бредней давать не надо», - отмечал Юшков.
ТАСС в день рождения Путина вспоминает его любимые напитки и блюда.
«Если есть выбор между мясом и рыбой - предпочту рыбу. Из мяса люблю баранину», - приводит агентство высказывание Путина.
Также отмечается, что к сладкому он «в общем, равнодушен, не считая мороженого».
Журналисты вспомнили и «знаменитую белую кружку» Путина, в которой часто бывают завары сибирских и алтайских трав, а также его любимое радебергское пиво, которое как-то присылала в подарок российскому лидеру канцлер ФРГ Ангела Меркель.
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