«Тигр, работа и мороженое». Путин встречает день рождения широким «газовым жестом» для Европы

СПАСЕНИЕ ЕВРОПЫ

«Рыночные цены на газ резко повернулись вниз в среду после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его страна готова стабилизировать стремительно растущие мировые цены на энергоносители», — отмечает издание.

Путин накануне дня рождения поддержал инициативу увеличить предложение газа на рынке на фоне роста цен на энергоносители в Европе.

«Вы предложили увеличить предложение газа на рынке, на бирже, чтобы сбить спекулятивный спрос и ажиотаж в Европе. Это можно сделать, но, конечно, можно и нужно это делать не на споте в Европе, а, как вы и сказали, на бирже в Санкт-Петербурге», - сказал президент, обращаясь к вице-премьеру Александру Новаку.

Кроме того, Путин призвал «Газпром» выполнять все контрактные обязательства по транзиту газа через Украину даже в ущерб собственной выгоде.

«Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту, прокачке нашего газа через территорию Украины, через ГТС Украины. Во-первых, не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день. А во-вторых, не нужно подрывать доверие к Газпрому как к абсолютно надежному партнеру во всех отношениях», - подчеркнул президент.

При этом он отметил, что при поставках газа по новым маршрутам в обход Украины «Газпром» мог бы сэкономить примерно $3 млрд в год.

Путин также подробно объяснил, почему выросли цены на газ в Европе, подчеркнув, что потребители в континентальной части Старого Света страдают от решения Еврокомиссии перейти на биржевую торговлю газом.